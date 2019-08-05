До и после силикона: как менялась эпатажная жена экс-игрока "Динамо"

Сегодня, пятого августа, одна из самых скандальных девушек украинского футбола Ирина Морозюк отмечает cвой 30-й День рождения. Жена футболиста Кайсериспора Николая Морозюка как всегда эффектно отметила праздник вместе с подругами.
Девушка поехала в Одессу, где порадовала поклонников эпатажными фотографиями, которые вновь взорвали интернет. Мы решили вспомнить, как менялась вызывающая девушка за пять лет. Вы будете очень удивлены.
Как бонус, предлагаем вспомнить ее знаменитую песню:
Отметим, что самые эпатажные девушки украинского футбола ранее уже не раз взрывали интернет. Например, когда Ирина Морозюк показала себя под струей воды в душевой кабинке, Анна Мандзюк написала ей: "Я все-таки тебя люблю чуть больше, чем просто как подругу".
Также сообщалось, что жена экс-капитана "Динамо", оголив грудь, порассуждала о равенстве полов. "Сейчас много женщин стремятся к равноправию полов. Они за эгалитарность. Хотят сексуального равенства и т.д. Но я вообще этого прикола не понимаю, – заявил Ирина Морозюк.
Смотрите, как Ирина Морозюк грудью открывает бутылку
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