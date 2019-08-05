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До и после силикона: как менялась эпатажная жена экс-игрока "Динамо"

Сегодня, 10:13

Ирина Морозюк всегда умела удивлять

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

До и после силикона: как менялась эпатажная жена экс-игрока "Динамо" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8E%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8E%D0%BA Футбол Ирина Морозюк всегда умела удивлять

Сегодня, пятого августа, одна из самых скандальных девушек украинского футбола Ирина Морозюк отмечает cвой 30-й День рождения. Жена футболиста Кайсериспора Николая Морозюка как всегда эффектно отметила праздник вместе с подругами.

Девушка поехала в Одессу, где порадовала поклонников эпатажными фотографиями, которые вновь взорвали интернет. Мы решили вспомнить, как менялась вызывающая девушка за пять лет. Вы будете очень удивлены.

Как бонус, предлагаем вспомнить ее знаменитую песню:

INSTAGRAM (@irina_moroziuk)

Отметим, что самые эпатажные девушки украинского футбола ранее уже не раз взрывали интернет. Например, когда Ирина Морозюк показала себя под струей воды в душевой кабинке, Анна Мандзюк написала ей: "Я все-таки тебя люблю чуть больше, чем просто как подругу".

Также сообщалось, что жена экс-капитана "Динамо", оголив грудь, порассуждала о равенстве полов. "Сейчас много женщин стремятся к равноправию полов. Они за эгалитарность. Хотят сексуального равенства и т.д. Но я вообще этого прикола не понимаю, – заявил Ирина Морозюк.

Смотрите, как Ирина Морозюк грудью открывает бутылку

Ирина Морозюк открывает бутылку грудью Видео: Instagram

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девушки WAGs Ирина Морозюк

Источник: Сегодня|Спорт

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