До ста тысяч в месяц: названы зарплаты футболистов в Первой лиге Украины

Игроки в ведущих командах Первой лиги получают на одном уровне с клубами второй шестерки высшего дивизиона

Прозвучали размеры зарплат игроков Первой и Второй лиг украинского футбола. Согласно данным, обнародованным в эфире программы "ТаТоТаке", клубы-лидеры Первой лиги платят своим игрокам на уровне второй шестерки Премьер-лиги – то есть около 4 000 долларов или порядка 100 тыс. грн в месяц. Ранее мы писали, что у клуба Первой лиги нет денег на тесты на коронавирус.

В остальных командах Первой лиги месячные доходы футболистов составляют порядка 1 000 долларов. Но в каждом клубе своя специфика: у кого-то – это просто ставка, у кого-то – премии, а у кого-то – ставка и премии вместе взятые. Что же касается Второй лиги, то там эти суммы нужно делить на два.

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Лидеры Первой лиги – игроки "Руха". Фото – fcrukh.com

Ранее мы писали, что клуб Первой лиги из поселка Петрово грозит затаскать футбольные власти Украины по судам, если сезон не доиграют. "Ингулец" не смирится, если его оставят за бортом Премьер-лиги, и будет обращаться в Лозанну.

Также мы рассказывали, что в Первой лиге тонущий "Черноморец" возглавил звездный футболист "Динамо". Стать главным тренером одесской команды, которая оказалась на грани исчезновения, рискнул Сергей Ковалец.

Отметим, что четверка лидеров Первой лиги Украины на момент остановки соревнований из-за пандемии коронавируса выглядит следующим образом: "Рух", "Волынь", "Минай" и "Ингулец".

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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