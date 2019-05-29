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Дочь легендарного игрока "Милана" и "Ювентуса" попала под машину в Турине

29 мая, 14:06

13-летняя дочь Андреа Пирло попала под машину, но отделалась несколькими ушибами

Андреа Пирло с дочкой, попавшей в ДТП
Андреа Пирло с дочкой, попавшей в ДТП. Фото: Instagram

Дочь бывшего футболиста "Милана", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина в центре Турина, сообщает агентство Ansa. Инцидент произошел во вторник днем. 13-летняя девочка была доставлена в больницу, врачи обнаружили у нее несколько ушибов.

Пирло в понедельник принял участие в благотворительном матче, который прошел в Турине.

Пирло большую часть карьеры выступал за "Милан" (2001-2011 годы), с которым дважды выиграл чемпионат Италии и два раза победил в Лиге чемпионов. Также он защищал цвета миланского "Интера" (1998-2001), "Ювентуса" (2011-2015), с которым четырежды стал чемпионом Италии, американского клуба "Нью-Йорк Сити". В составе национальной команды Пирло провел 116 матчей и забил 13 мячей, выиграл золото чемпионата мира-2006 и серебро чемпионата Европы-2012.

Напомним, что знаменитый итальянский полузащитник Андреа Пирло завершил карьеру в 38 лет. Последним его клубом стал "Нью-Йорк Сити", цвета которого он защищал с 2015 года.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, поигравший с Пирло в "Милане", включил итальянца в свою символическую сборную XXI века.

Напомним, что "Ювентус", с которым Пирло четыре раза становился чемпионом Италии, в этом сезоне в Лиге чемпионов вылетел от "Аякса":

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Тег ДТП, дочь, футболист, Андреа Пирло

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Сегодня|Спорт

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