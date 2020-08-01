Дочка Игоря Суркиса вступилась за отца в словесной перепалке с ультрас "Динамо"

Яна Суркис отреагировала на заявление, сделанное одной из фанатских групп столичного клуба

Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна вступила в словесную перепалку с ультрас вице-чемпионов Украины из организации White Boys Club. Последние сегодня выступили с заявлением у себя в Instagram, в котором, в частности, говорится: "Мы еще раз хотим подчеркнуть, что дело далеко не в главных тренерах или игроках. Главная проблема нашего клуба – это непрофессиональное руководство в лице братьев Суркисов, которые годами убивают репутацию клуба".

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Игорь Суркис и его дочка Яна / Фото: Instagram

В ответ дочка Игоря Суркиса Яна написала в сторис своего Instagram: "Именно Суркисы финансируют этот клуб, именно Суркисы делают все возможное, чтобы этот клуб существовал, и тратят свои нервы и здоровье".

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Игорь Суркис и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" В тренде Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" Луческу

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Ранее, представляя Мирчу Луческу в качестве главного тренера "Динамо", Игорь Суркис заявил: "Я же не спрятался от ультрас. Пусть еще приходят – я еще выйду. Не оправдываться. Они хотят управлять "Динамо" – пусть, но сначала пусть деньги занесут".

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