Дочка Игоря Суркиса вступилась за отца в словесной перепалке с ультрас "Динамо"

Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна вступила в словесную перепалку с ультрас вице-чемпионов Украины из организации White Boys Club. Последние сегодня выступили с заявлением у себя в Instagram, в котором, в частности, говорится: "Мы еще раз хотим подчеркнуть, что дело далеко не в главных тренерах или игроках. Главная проблема нашего клуба – это непрофессиональное руководство в лице братьев Суркисов, которые годами убивают репутацию клуба".
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В ответ дочка Игоря Суркиса Яна написала в сторис своего Instagram: "Именно Суркисы финансируют этот клуб, именно Суркисы делают все возможное, чтобы этот клуб существовал, и тратят свои нервы и здоровье".
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Ранее, представляя Мирчу Луческу в качестве главного тренера "Динамо", Игорь Суркис заявил: "Я же не спрятался от ультрас. Пусть еще приходят – я еще выйду. Не оправдываться. Они хотят управлять "Динамо" – пусть, но сначала пусть деньги занесут".
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