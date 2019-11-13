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Дочка Леоненко стреляет не хуже Шовковского: появилось видео

13 ноября, 13:10

Сексапильная блондинка Олеся Леоненко знает толк не только в восточных танцах

Олеся Леоненко

Олеся Леоненко / Фото: Instagram

Сексапильная дочка знаменитого украинского футболиста Виктора Леоненко Олеся не только торгует оружием, как сообщали ранее СМИ, но и сама достаточно уверенно с ним обращается. Об этом свидетельствует видео, которое Олеся выложила у себя в Instagram.

Олеся Леоненко Видео: Instagram

Олеся Леоненко на ходу эффектно поражает из пистолета пять мишеней сериями из двух выстрелов в каждую. Правда, похвалив красотку за меткость, тренер-инструктор все-таки сделал ей замечание: "Последнюю мешеньку сдернула. Если чувствуешь, что дергаешь, надо сразу добавлять еще выстрел".

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При этом по завершении стрелковой сессии тренер дважды просил Олесю Леоненко: "Пистолет вниз!" Требования техники безопасности никто не отменял.

В целом, как показывает видео, дочка Виктора Леоненко обращается с оружием не менее уверенно, чем знаменитый вратарь Александр Шовковский, который накануне поупражнялся в стрельбе из пистолета.

Отметим, что Олеся Леоненко является выпускницей Киевского национального университета архитектуры и строительства по специальности художник-дизайнер. Она обожает восточные танцы и путешествия.

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Источник: Сегодня|Спорт

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