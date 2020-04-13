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Дочка вместо гантели: Роналду провел тренировку на карантине вместе с детьми

13 апреля, 18:45

Максим Перепелица

Португальский игрок нашел интересный выход из сложной ситуации

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, как он поддерживает форму в условиях карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса. Форвард качал пресс, но в какой-то момент его стали отвлекать дети. В итоге португалец нашел выход из ситуации – уделил внимание детям и одновременно позанимался. Португалец использовал дочку в качестве гантели.

"Детки, дайте папе поработать", – написал Роналду в своем Instagram.

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Напомним, чемпионат Италии как и большинство других чемпионатов, приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Кстати, власти Мадейры раскритиковали Роналду за тренировки во время коронавируса. Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, находящийся сейчас на Мадейре, возмутил местные власти своими активными тренировками.

Смотрите, как Неймар развлекается на карантине:

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Видео: Instagram

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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