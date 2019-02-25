Догонят ли "Шахтер", спасется ли "Арсенал"? Главные интриги второй части сезона УПЛ

От гандикапов до национального рекорда бескомпромиссности чемпионата Украины по футболу

"Динамо" сложно будет догнать "горняков". Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Догонят ли "Шахтер", спасется ли "Арсенал"? Главные интриги второй части сезона УПЛ Кинзерский Эдуард , Андрей Лапченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3a9/08c/5c73a908ce9e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3a9/08c/5c73a908ce9e9.jpg 2019-02-25T10:39:53+02:00 Футбол От гандикапов до национального рекорда бескомпромиссности чемпионата Украины по футболу

На прошлых выходных возобновились матчи чемпионата Украины по футболу. Главные вопросы второй части сезона УПЛ: от гарантий "золотого" и "бронзового" гандикапов до ожидания национального рекорда бескомпромиссности

МОЖНО ЛИ ОТЫГРАТЬ ГАНДИКАП В СЕМЬ ОЧКОВ?

В сезоне-2002/03 после 17 туров "Шахтер" уверенно возглавлял таблицу первенства, имея 44 очка. "Динамо" шло вторым, отставая от "горняков" на 7 пунктов. Но в оставшихся до конца сезона 13 матчах дончане умудрились потерять 13 очков, в том числе, единственный раз в истории проиграв дома "Волыни" (1:3), и уступив "бело-синим" в классико (1:2). Киевляне же за этот отрезок недосчитались лишь 3 баллов (выездное поражение от той же "Волыни" – 0:1). Как следствие, к финишу "Динамо" пришло в трех очках впереди "оранжево-черных" (73 и 70 пунктов соответственно). Сейчас же лидерам предстоит провести еще по 14 матчей, в том числе – два очных рандеву. А значит, еще ничего не ясно.

ЭТО САМЫЙ НИЧЕЙНЫЙ СЕЗОН В ИСТОРИИ?

Из 108 проведенных матчей нынешнего первенства вничью завершились 23 игры (21%). Если в весенней части сезона степень миролюбия соперников останется на столь же невысоком уровне, то в 84 оставшихся поединках следует ждать не более 18 ничейных исходов. Случится такое - нас ждет обновление национального сезонного рекорда бескомпромиссности, который ныне удерживает первенство-2000/01. Тогда вничью завершились 42 игры из 182 (23%). Самым же мирным в истории ЧУ стал сезон-2006/07, когда сильнейшего не выявили в 70 из 240 матчей (29%). В чемпионате-1993/94 ничьих было зафиксировано еще больше, 78, но тогда 18 команд-участниц сыграли аж 306 матчей (25%).

ЕСТЬ ЛИ У "АРСЕНАЛА" ШАНСЫ НА СПАСЕНИЕ?

В истории ЧУ было два случая, когда команды, зимовавшие на самом дне турнирной таблицы, в итоге сохраняли прописку в элите. Последний раз подобный трюк удался "Кривбассу" в сезоне-2009/10. Осеннюю часть первенства криворожцы завершили с 7 очками, отставая на 5 пунктов от предпоследнего "Черноморца". Но весной, встрепенувшись, обошли "моряков" на один балл (25 против 24), отправив их в Первую лигу вместе с "посыпавшимся" "Запарпатьем". А в сезоне-2002/03 роль птицы Феникса сыграли уже сами одесситы, к 8 своим осенним очкам (как сейчас у "Арсенала") добавив 26 весенних баллов. В итоге команда Семена Альмана "приплыла" к финишу на вполне пристойном 8-м месте. Положение "Арсенала" перед весенней частью УПЛ не выглядело таким уж безнадежным – 4 очка отставания. Но они уже превратились в 7.

НАСКОЛЬКО ИЗМЕНИТСЯ СОСТАВ ВЕРХНЕЙ ШЕСТЕРКИ?

Третий год чемпионат проводится в два этапа. В двух предыдущих сезонах состав топ-шестерки, в котором команды уходили зимовать, если и менялся в итоговом формате, всего на одного участника за два розыгрыша. Да и то, в сезоне-2016/17 "Ворскла" и "Черноморец" завершили осеннюю часть с абсолютно равными показателями, и полтавчане заняли 6-е место только по лучшей разнице мячей. Весной они выступили ужасно: всего 1 очко в четырех турах, закономерно уступив "морякам" место в топ-6. А в прошлом году зимовавший седьмым "Олимпик", несмотря на амбиции, не то что не наверстал отставание в одно очко, а наоборот, увеличил его до итоговых "-4". Можно смело предположить: минимум 5 участников из нынешней топ-6 так в ней и финишируют.

У КОГО БЫЛ САМЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРОВАЛ?

Тут вне конкуренции киевский "Арсенал". Сезон-2006/07 "канониры", возглавляемые Александром Заваровым, начали очень резво и зимнюю паузу встретили на пятом месте. По итогам первого весеннего тура они поднялись еще на одну ступеньку, став одним из претендентов на еврокубки. Но из последующих 14 матчей столичная команда проиграла 11. На то были свои причины. "Арсенал" считался муниципальным клубом, однако новый мэр Киева Леонид Черновецкий финансирование "обрезал", а нового собственника оперативно найти не удалось. Пока шли поиски, бесхозная команда благополучно рушилась. И закончила тот сезон на 14-м месте: ниже оказались только вылетавшие в Первую лигу "Ильичевец" и алчевская "Сталь". Но падение за весну на 10 строчек в таблице - антирекорд, которому уготована долгая жизнь.

ГАРАНТИРУЕТ ЛИ +8 ОЧКОВ МЕСТО НА ПЬЕДЕСТАЛЕ?

В истории ЧУ еще не было случаев, когда бы перед зимней паузой отставание четвертой команды от тройки лидеров было бы столь серьезным. Следовательно, о прецедентах говорить не приходится. Но это не значит, что "Александрии" пора расслабиться. Достаточно вспомнить пример трехлетней давности, когда "Заря" встречала весеннюю часть в комфортных 6 очках впереди "Днепра". В первом мартовском туре этот гандикап увеличился еще на один пункт. Но затем случилось невероятное: подопечные Мирона Маркевича выдали серию из восьми побед и уже в предпоследнем туре гарантировали себе "бронзу". Тогда за весну днепряне набрали на 11 очков больше, чем "Заря" (25 и 14 соответственно). На этом фоне 8 очков отрыва идущей к медалям "Александрии" уже не кажутся пропастью.

Напомним, что сегодня в УПЛ сыграют "Шахтер" и "Александрия".

Ранее мы давали эксклюзив с Ларри Кайоде:

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АВТОРЫ: Кинзерский Эдуард , Андрей Лапченко Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.