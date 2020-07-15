"Договаривался я лично с Дарио Срной": смотрите, кто поможет "Шахтеру" в подготовке к Лиге Европы

Перед ответным поединком 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч с "Вересом" на НСК "Олимпийский". Как сообщает официальный сайт Вереса, встреча состоится 30 июля в Киеве без зрителей на трибунах. Ранее "Шахтер" переиграл амбициозный "Колос" с самым молодым капитаном в истории.

"О возможности проведения этой игры договаривался я лично с Дарио Срной. "Шахтер" предложил нам этот вариант и отказываться от такой возможности — грех. Переговоры продолжались довольно долго. Потому что перед этим поединком наша команда будет вынуждена вновь пройти медицинское тестирование. Буквально сегодня мы согласовали все детали", — сказал главный тренер ровенчан Юрий Вирт, который в свое время был голкипером "Шахтера".

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Отметим, что "Верес" занял в своей группе Второй лиги третье место и готовится к матчам плей-офф за попадание в Первую лигу. А "Шахтер" таким образом проведет подготовку к ответному поединку Лиги Европы с "Вольфсбургом" в Киеве.

Последний раз ровенский "Верес" встречался с "горняками" в матче чемпионата УПЛ более двух лет назад. 13 мая 2018 дончане обыграли ровенчан в Харькове со счетом 1:0.

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