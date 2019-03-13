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Договорился: на Неймара завели дело за критику судей после вылета "ПСЖ" из Лиги чемпионов

Сегодня, 17:27

Бразильский нападающий выругался на судей в соцсетях, а также пытался прорваться в судейскую комнату после матча с "МЮ"

Неймар
Неймар. Фото: AFP
Договорился: на Неймара завели дело за критику судей после вылета "ПСЖ" из Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/920/99a/5c892099a60a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/920/99a/5c892099a60a3.jpg Футбол Бразильский нападающий выругался на судей в соцсетях, а также пытался прорваться в судейскую комнату после матча с "МЮ"

УЕФА открыл дисциплинарное дело против нападающего "ПСЖ" Неймара. Предметом расследования являются высказывания бразильца после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:3).

Французская команда вылетела из Лиги чемпионов в результате того, что гости забили третий гол с пенальти в добавленное арбитром время. Судья Дамир Скомина назначил одиннадцатиметровый при помощи VAR, зафиксировав игру рукой со стороны защитника "ПСЖ" Преснеля Кимпембе.

Неймар пропускал матч из-за травмы. По окончании игры он опубликовал в сторис Instagram текст на португальском языке и жестко раскритиковал судей. Запись заканчивалась словами ah vá pra pqp! Акроним pqp расшифровывается как puta que pariu, это грубое ругательное выражение на португальском. Также была информация, что Неймар хотел устроить самосуд арбитру после поражения от "МЮ".

За разбор видеоповторов отвечали арбитры Массимилиано Иррати и Марко Гуида.

Согласно регламенту, футболиста могут дисквалифицировать на срок от одного до трех матчей за "оскорбление или иное неспортивное поведение, которое нарушает основные правила".

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Тег УЕФА, Лига чемпионов, псж, Неймар

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