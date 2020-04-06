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"Доходы сильно падают": Палкин рассказал, как пандемия коронавируса ударит по "Шахтеру"

6 апреля, 09:42

Богдан Юрков

По мнению генерального директора "горняков", ФИФА должна утвердить меры для поддержания футбольных клубов

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, как ситуация с пандемией коронавируса ударила по клубу. Напомним, перед остановкой сезона из-за COVID-19 "горняки" лидировали с отрывом в 13 очков от "Зари" в чемпионате Украины, а в первом матче 1/8 Лиги Европы одолели на выезде "Вольфсбург" (2:1). Ответная игра с немцами отложена до лучших времен.

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"Насколько коронавирус ударил по клубу? Серьезно. Доходная часть сильно падает. Падает доходность от телевидения, посещаемости и т.д. Если доходная часть существенно падает в европейском футболе, ФИФА должна предложить, каким образом нам компенсировать то, что мы теряем, – отметил в эфире программы "Великий футбол" Сергей Палкин. – Все пляшет от экономики, насколько сильна будет экономика в Украине и Европе – настолько сильным будет футбол. Потому сейчас одна из главных задач ФИФА – рассмотреть и утвердить меры для поддержания клубов не только в слаборазвитых экономиках, но и в европейских тоже"

Сергей Палкин

Сергей Палкин

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"Сегодня европейские клубы ощущают серьезные проблемы, а об украинских не стоит и говорить. Каждый день простоя нашей страны сказывается на экономике невероятными темпами. Чем дольше мы будем находиться в карантине, тем сложнее нам будет из него выходить, тем сложнее нам перезапускать нашу экономику. Это очень повлияет на все процессы и на доходную часть. А если ее нет, то и нечего тратить", – добавил генеральный директор "Шахтера"

Смотрите, как до паузы в еврокубках "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург"

Как мы писали ранее, президент "Шахтера" Ринат Ахметов направил на борьбу с эпидемией COVID-19 300 млн грн. С этой целью он объединил ресурсы Благотворительного фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, "Метинвест" и других активов SСM.

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карантин чемпионат Украины Шахтер Донецк Сергей Палкин коронавирус

Источники: Канал Футбол , ua.tribuna.com

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