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Доигрались: в Аргентине остановили футбольный матч из-за людей с ножами на трибунах

10 февраля, 20:00

Фанаты сорвали игру чемпионата, устроив драку и пожар

На трибунах подожгли плакаты

На трибунах подожгли плакаты / Фото: Twitter

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Отвратительный инцидент случился в воскресенье на футбольном матче в Аргентине. Во время игры чемпионата страны между командами второго дивизиона "Ривадавия" и "Атланта" хулиганы устроили беспорядки на трибунах, из-за чего судье пришлось остановить встречу. К слову, читайте, как матч чемпионата Германии отменили из-за урагана.

В начале поединка фанаты начали использовать пиротехнику и поджигать флаги. Возник пожар. Спустя какое-то время на трибунах началась драка, в которой были замечены люди, вооруженные ножами и палками, сообщает TyC Sports. Главный судья принял решение остановить поединок.

Правоохранительные органы вмешались в ситуацию и через 20 минут им удалось навести порядок. Правда, за это время двое болельщиков получили травмы. К тому времени судьи посовещались и решили матч не продолжать. На тот момент счет был ничейным (0:0) – таким его и оставили.

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Источник: isport.ua

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