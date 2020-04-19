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Доигрался: брестское "Динамо" собирается разорвать контракт с Хачериди за вчерашний скандал

19 апреля, 15:29

Андрей Фоменко

Украинский защитник нахулиганил и на поле, и в подтрибунном помещении

Неадекватное поведение футболиста брестского "Динамо" Евгения Хачериди очень дорого ему обойдется. Напомним, вчера в матче чемпионата Беларуси с "Витебском" украинского защитника удалили, а соперник забил пенальти и выиграл.

Уже за пределами поля по пути в раздевалку Хачериди после матча едва не побил судью. 32-летний футболист и массажист "Динамо" Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями. Главный арбитр матча Сергей Чистов указал все подробности безобразия украинского защитника. В протоколе рефери в частности написано, что Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Теперь Евгению в любом случае грозит дисквалификация минимум на пять матчей чемпионата Беларуси и приличный штраф.

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Кроме того, как сообщает ресурс betnews365.com, после этого инцидента руководство "Динамо" (Брест) намеревается разорвать контракт с Хачериди. Проблемы с поведением у центрбека были и во время выступления в Украине, но тогда до таких кардинальных шагов боссы киевского "Динамо" не доходили.

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