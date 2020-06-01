Доигрался с трюками в Instagram: на молодого футболиста "Шахтера" положили глаз "Бавария" и "Лейпциг"

Стало известно об интересе к еще одному футболисту донецкого "Шахтера" со стороны европейских клубов. В частности сообщают, к молодому полузащитнику "горняков" Михаилу Мудрику прицениваются в Германии. Недавно вундеркинд из "Шахтера" приземлил "ракету".

Бывший тренер нескольких немецких клубов Ральф Рангник, который нынче работает директором спортивного отдела компании Red Bull, рекомендует "Лейпцигу" подписать 19-летнего атакующего полузащитника. Самого же Рангника сейчас активно сватают на пост главного тренера итальянского "Милана".

Говорят также и об интересе к Мудрику со стороны "Баварии" и итальянской "Ромы", которую возглавляет бывший наставник украинского гранда Паулу Фонсека.

Михаил проходил зимние сборы с основной командой "Шахтера", однако в основном составе коллектива Луиша Каштру в официальных играх не появлялся. Парень известен в соцсетях по всему миру умением филигранно работать с мячом и необычными трюками. Ранее талант "Шахтера" благодаря крутому финту попал в компанию к звездам футбола.

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