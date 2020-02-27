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Долго думали и решились: в Англии создадут Зал славы футбольной Премьер-лиги

27 февраля, 16:07

Андрей Фоменко

Первое включение звезд пройдет уже 19 марта 2020 года

Высший дивизион чемпионата Англии с 1992 года стал называться Премьер-лигой. На 28-м году своего существования в объединении клубов решили создать свой Зал славы. Читайте, как Дэвид Бекхэм захотел объединить Роналду и Месси в одной команде.

В частности Премьер-лига уже обнародовала планы по запуску официального Зала славы, в котором будут отмечаться исключительные навыки и талант игроков, которые выступали в соревновании с момента его создания. Первые два члена Зала славы будут объявлены в четверг 19 марта.

Исполнительный директор премьер-лиги Ричард Мастерс рассказал:

"С 1992 года Премьер-лига стала домом для игроков мирового уровня, которые показывали захватывающий футбол и радовали нас сезон за сезоном. Место в Зале славы Премьер-лиги зарезервировано для самых лучших. Это будет поводом для наших болельщиков вспомнить действительно великие карьеры в нашей лиге".

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Интересно, что в Манчестере уже существует Зал славы английского футбола. Церемония включения новых членов проходит ежегодно в октябре, а номинантов избирает группа экспертов из таких известных в футболе личностей как сэр Тревор Брукинг, сэр Бобби Чарльтон, сэр Алекс Фергюсон, Марк Лоуренсон, Гари Линекер. Членом Зала славы может стать футболист или тренер, достигший 30 лет и игравший в Англии не менее пяти лет.

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