Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

"Должны заставить сербских болельщиков поддерживать нас": заявление Пятова перед игрой с Сербией

16 ноября, 22:19

Голкипер "сине-желтых" отметил, что команда играет для зрителей, пусть и не для своих

Пятов с тренером вратарей сборной

Пятов с тренером вратарей сборной / Фото: Twitter

Реклама

Накануне заключительного матча отбора Евро-2020 против Сербии вратарь сборной Украины Андрей Пятов рассказал, обращает ли перед матчем внимание на трибуны, ведь сербских ультрас называют одними из самых зажигательных в Европе. Напомним, что наш сайт проведет онлайн-трансляцию матча Сербия – Украина, который начнется 17 ноября в 16:00.

"Хорошо, когда стадион полный, а фанаты делают красивые перфомансы, – ответил Пятов. – Мы играем для болельщиков, пусть и не для своих. Но своей игрой мы можем обернуть их против их же команды. Если мы будем хорошо играть, то они будут давить уже на сербских игроков. Поэтому мы должны заставить сербских болельщиков поддерживать нас".

Читайте также: "Важно сохранять менталитет победителя" – Малиновский рассказал о поединке с Сербией

На вопрос с подвохом, смогут ли сербы забить ему пять голов, Андрей ответил:

"Моя обязанность, как вратаря – не пропускать. Вся команда должна работать и в атаке, и в обороне. Все зависит от команды. Если мы будем хорошо играть, то, наверное, не пропустим. Игра начинается с 0:0, а там будет видно".

Мы уже сообщали, что украинские болельщики на матч с сербами попасть не смогут. Это сделано, чтобы избежать столкновений фанатов.

Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус.

Смотрите также видео гола Романа Безуса в матче Украина – Эстония – 1:0

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

болельщики вратарь Сборная Украины Андрей Пятов сборная Сербии квалификация Евро-2020

Источники: Сегодня|Спорт , Украинская ассоциация футбола

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
"Копенгаген" – "Динамо": Цыганков не забил пенальти, но киевляне увозят ничью из ДанииФутбол
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...