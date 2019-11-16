"Должны заставить сербских болельщиков поддерживать нас": заявление Пятова перед игрой с Сербией

Голкипер "сине-желтых" отметил, что команда играет для зрителей, пусть и не для своих

Пятов с тренером вратарей сборной / Фото: Twitter

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Накануне заключительного матча отбора Евро-2020 против Сербии вратарь сборной Украины Андрей Пятов рассказал, обращает ли перед матчем внимание на трибуны, ведь сербских ультрас называют одними из самых зажигательных в Европе. Напомним, что наш сайт проведет онлайн-трансляцию матча Сербия – Украина, который начнется 17 ноября в 16:00.

"Хорошо, когда стадион полный, а фанаты делают красивые перфомансы, – ответил Пятов. – Мы играем для болельщиков, пусть и не для своих. Но своей игрой мы можем обернуть их против их же команды. Если мы будем хорошо играть, то они будут давить уже на сербских игроков. Поэтому мы должны заставить сербских болельщиков поддерживать нас".

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На вопрос с подвохом, смогут ли сербы забить ему пять голов, Андрей ответил:

"Моя обязанность, как вратаря – не пропускать. Вся команда должна работать и в атаке, и в обороне. Все зависит от команды. Если мы будем хорошо играть, то, наверное, не пропустим. Игра начинается с 0:0, а там будет видно".

Мы уже сообщали, что украинские болельщики на матч с сербами попасть не смогут. Это сделано, чтобы избежать столкновений фанатов.

Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус.

Смотрите также видео гола Романа Безуса в матче Украина – Эстония – 1:0

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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