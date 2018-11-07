Дом футболиста "Барселоны" ограбили, пока он находился с командой в Италии
Семья игрока находилась на первом этаже и даже не заметила грабежа
Защитник "Барселоны" Жорди Альба стал жертвой ограбления. Футболист находится в Италии вместе с командой. Он отправился на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером". Напомним, матч "Интер" – "Барселона" завершился ничьей 1:1.
Несколько неустановленных грабителей ворвались в дом Альбы и опустошили их семейный сейф. Они пробрались в дом, взломав окно на втором этаже, в то время как семья игрока находилась внизу и даже не заметила грабежа.
Недавно игрок сборной Украины Евгений Макаренко рассказывал, как ограбили его дом в Бельгии. Сам футболист в тот момент был в Париже. Макаренко признался, что для столицы Бельгии – это частая практика.
А ранее дом футболиста "Ворсклы" Владислава Кулача ограбили, пока он играл с "Динамо" в Киеве. У нападающего похитили 50 тысяч долларов и 10 тысяч евро.
Напомним, в ноябре 2017 грабители проникли в дом игрока "Динамо" Олега Гусева, когда он был с командой в Швейцарии на матче против "Янг Бойз".Грабители забрали круглую сумму денег и наградной пистолет.
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