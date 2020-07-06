Дом знаменитого француза по прозвищу "Лицо со шрамом" ограбили, пока он играл в футбол

Из особняка 37-летнего французского полузащитника Рибери вынесли золотые часы и другие ценные вещи

Знаменитый французский футболист Франк Рибери, недавно возобновивший карьеру, стал очередной жертвой воров. В 2013-м его "обворовали" по-футбольному, не дав после невероятно успешного сезона в "Баварии" "Золотой мяч". А теперь сделали это по-настоящему.

Реклама

Домушники наведались на виллу 37-летнего Франка Рибери в Баньо-а-Риполи, во Флоренции, когда сам полузащитник со своей "Фиорентиной" играл на выезде матч чемпионата Италии против "Пармы". Команда Рибери выиграла 2:1. Правда, в этом поединке он получил травму.

А по возвращении из Пармы Рибери, известного по прозвищу "Лицо со шрамом", ждало еще одно разочарование: он обнаружил, что его владения обчистили. Как сообщает La Repubblica, карабинеры сразу же были вызваны на место преступления, но выйти на след злоумышленников им пока не удалось.

Стоимость украденного пока что подсчитывается, но она может оказаться весьма значительной, учитывая, что домушники вынесли несколько пар золотых часов Франка Рибери, ювелирные украшения и другие ценные вещи.

Реклама Франк Рибери / Фото: Reuters

Читайте также: "Бандиты сломали несколько ребер и отбили почки": олимпийская чемпионка – о страшном ограблении в России

Ранее мы писали, что футболист осужден на четыре года за ограбление семи домов в Англии. Чилиец Николас Карраско Овьедо работал вместе с братом и еще одним сообщником.

Также мы рассказывали, что бывшего игрока "Ливерпуля" ограбили и несколько раз ударили ножом. Защитника Андре Уиздома подкараулили у дома его родственника.

Смотрите, как красиво забивает ограбленный Франк Рибери

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама