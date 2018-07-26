Домагой Вида договорился о трансфере в "Ливерпуль" – СМИ

Защитник "Бешикташа" Домагой Вида договорился об условиях личного контракта с "Ливерпулем", сообщает турецкое издание A Spor.

Теперь "красным" предстоят переговоры с "Бешикташем", который планирует заработать на продаже 29-летнего хорвата не менее 25 миллионов евро.

Отметим, что на Виду также претендуют еще два клуба премьер-лиги – "Вест Хэм" и "Эвертон".

Вида перешел в "Бешикташ" в январе этого года из киевского "Динамо", подписав с клубом контракт на четыре с половиной года. В составе команды Вида сыграл в 18 матчах и забил один гол.

На чемпионате мира в России Вида был основным центральном защитником сборной Хорватии и отыграл без замен шесть из семи матчей команды на турнире.

Напомним, что хорваты записали видео после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия, на котором Огнен Вукоевич посвятил победу Украине и "Динамо", а Домагой Вида прокричал "Слава Украине!".