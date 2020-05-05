Домашнее заточение закончилось: заразившиеся коронавирусом футболисты "Ювентуса" полностью здоровы

Итальянец и француз вскоре могут приступить к тренировкам

Ругани и Роналду / Фото: Getty Images

Футболисты "Ювентуса" итальянский защитник Даниэле Ругани и французский полузащитник Блез Матюиди полностью излечились от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба. Однако все еще борется с коронавирусом аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала. В начале апреля мы сообщали, что у звезды "Ювентуса" и его возлюбленной снова нашли коронавирус.

Тем временем Ругани и Матюиди сдали повторные тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты. Таким образом, футболистам больше не нужно соблюдать режим домашней самоизоляции и вскоре они смогут приступить к тренировкам.

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Даниэле Ругани / Фото: Reuters

Напомним, что "Ювентус" лидирует в чемпионате Италии – туринская команда набрала 63 очка в 26 матчах и на один балл опережает римский "Лацио". Однако на данный момент Серия А приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса, а клуб Роналду обвиняют в работе с судьями.

Ранее мы сообщали, что Криштиану Роналду наконец-то вернулся в Италию, но теперь должен пересидеть двухнедельный карантин.

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