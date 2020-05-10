Домашняя травма звезды "Реала": стало известно, на какой срок выбыл из строя Лука Йович

Сербский нападающий существенно продлил себе карантин - перелом пяточной кости он будет лечить до августа

Стали известны сроки восстановления сербского нападающего мадридского "Реала" Луки Йовича, который умудрился схлопотать серьезную травму во время самоизоляции. Напомним, медосмотр в "Королевском клубе" выявил у балканца внесуставный перелом пяточной кости правой стопы, проще говоря, Йович сломал ногу.

Каксообщает Twitter радиостанции Onda Cero, повреждение, которое 23-летний Йович получил во время тренировки у себя дома в Мадриде, надолго продлит его карантин. Нападающий сборной Сербии выбыл из строя на три месяца – то есть, возможно, он вернется в августе и, теоретически, сможет принять участие в доигровке еврокубкового сезона.

Хотя, напомним, после домашнего поражения от "Манчестер Сити" в первой игре 1/8 Лиги чемпионов (1:2), шансов на выход в четвертьфинал турнира у "Реала" не так уж и много.

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Как мы писали ранее, Лука Йович угодил в скандал, нарушив карантин в Сербии. За это форварду грозит наказание от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.

Лука Йович / Фото: Reuters

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Напомним, Йович перешел в "Реал" из франкфуртского "Айнтрахта" летом 2019 года. Сумма трансфера составила внушительные 60 млн евро. Однако в Мадриде Лука разочаровывает. В нынешнем сезоне он забил всего лишь 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Смотрите, как Лука Йович ранее забивал "Шахтеру"

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