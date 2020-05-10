Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Домашняя травма звезды "Реала": стало известно, на какой срок выбыл из строя Лука Йович

10 мая, 23:52

Олег Люлька

Сербский нападающий существенно продлил себе карантин - перелом пяточной кости он будет лечить до августа

Стали известны сроки восстановления сербского нападающего мадридского "Реала" Луки Йовича, который умудрился схлопотать серьезную травму во время самоизоляции. Напомним, медосмотр в "Королевском клубе" выявил у балканца внесуставный перелом пяточной кости правой стопы, проще говоря, Йович сломал ногу.

Каксообщает Twitter радиостанции Onda Cero, повреждение, которое 23-летний Йович получил во время тренировки у себя дома в Мадриде, надолго продлит его карантин. Нападающий сборной Сербии выбыл из строя на три месяца – то есть, возможно, он вернется в августе и, теоретически, сможет принять участие в доигровке еврокубкового сезона.

Хотя, напомним, после домашнего поражения от "Манчестер Сити" в первой игре 1/8 Лиги чемпионов (1:2), шансов на выход в четвертьфинал турнира у "Реала" не так уж и много.

Реклама

Как мы писали ранее, Лука Йович угодил в скандал, нарушив карантин в Сербии. За это форварду грозит наказание от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.

Лука Йович

Лука Йович / Фото: Reuters

Реклама

Напомним, Йович перешел в "Реал" из франкфуртского "Айнтрахта" летом 2019 года. Сумма трансфера составила внушительные 60 млн евро. Однако в Мадриде Лука разочаровывает. В нынешнем сезоне он забил всего лишь 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Смотрите, как Лука Йович ранее забивал "Шахтеру"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин травма чемпионат Испании Реал Мадрид сборная Сербии Лука Йович

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Жуткие кадры:
Жуткие кадры: "Динамо" "сожгло" траву на своем стадионе и призвало сделать то же на других аренахФутбол
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...