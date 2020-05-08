"Донбасс Арена" претендует на звание самого красивого стадиона в мире

Испанское издание включило арену в Донецке в список лучших в мире

Домашняя арена донецкого "Шахтера" "Донбасс Арена" претендует на звание лучшего стадиона мира. Голосование проходит на сайте знаменитого испанского издания Marca. Всего в голосовании участвуют 40 стадионов со всего мира, в том числе легендарные "Камп Ноу", "Сантьяго Бернабеу", "Энфилд", "Олд Траффорд" и "Уэмбли".

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Тем не менее, лидирует в опросе с огромным отрывом домашняя арена египетского клуба "Аль-Ахли" – Каирский международный стадион. На данный момент лидер собрал 119 тысяч голосов. Для сравнения, идущий вторым "Сантьяго Бернабеу" имеет всего 44 тысячи голосов. Следом за ним идет еще один испанский стадион "Камп Ноу" – 26 тысяч.

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Донбасс Арена" имеет в своем активе более шести тысяч голосов и занимает промежуточное 19-е место. Проголосовать за любимый стадион можно по этой ссылке.

Напомним, что "Шахтер" был вынужден покинуть Донецк в 2014 году с началом военного конфликта на Донбассе, а стадион "горняков" некоторое время использовался только Гуманитарным штабом. В 2017 году гендиректор команды Сергей Палкин заявил, что вооруженные люди захватили "Донбасс Арену" и тренировочную базу "Шахтера".

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Смотрите, как "Шахтер" проводил предыдущий матч в Лиге Европы:

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