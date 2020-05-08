Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Донбасс Арена" претендует на звание самого красивого стадиона в мире

8 мая, 08:33

Александр Трикиша

Испанское издание включило арену в Донецке в список лучших в мире

Домашняя арена донецкого "Шахтера" "Донбасс Арена" претендует на звание лучшего стадиона мира. Голосование проходит на сайте знаменитого испанского издания Marca. Всего в голосовании участвуют 40 стадионов со всего мира, в том числе легендарные "Камп Ноу", "Сантьяго Бернабеу", "Энфилд", "Олд Траффорд" и "Уэмбли".

Читайте также: "Шахтер" – "Динамо": 11 лет назад донецкая команда пробилась в финал Кубка УЕФА

Тем не менее, лидирует в опросе с огромным отрывом домашняя арена египетского клуба "Аль-Ахли" – Каирский международный стадион. На данный момент лидер собрал 119 тысяч голосов. Для сравнения, идущий вторым "Сантьяго Бернабеу" имеет всего 44 тысячи голосов. Следом за ним идет еще один испанский стадион "Камп Ноу" – 26 тысяч.

Реклама

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Донбасс Арена" имеет в своем активе более шести тысяч голосов и занимает промежуточное 19-е место. Проголосовать за любимый стадион можно по этой ссылке.

Напомним, что "Шахтер" был вынужден покинуть Донецк в 2014 году с началом военного конфликта на Донбассе, а стадион "горняков" некоторое время использовался только Гуманитарным штабом. В 2017 году гендиректор команды Сергей Палкин заявил, что вооруженные люди захватили "Донбасс Арену" и тренировочную базу "Шахтера".

Реклама

Смотрите, как "Шахтер" проводил предыдущий матч в Лиге Европы:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

стадион Донбасс Арена Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Жуткие кадры:
Жуткие кадры: "Динамо" "сожгло" траву на своем стадионе и призвало сделать то же на других аренахФутбол
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...