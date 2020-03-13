"Донецк сделал всего одного действие, чтобы победить", – тренер "Вольфсбурга" о матче с "Шахтером"

Донецкий "Шахтер" добыл победу над "Вольфсбургом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Решающий мяч во втором тайме забил Маркос Антонио. После игры австрийский тренер немецкой команды поделился своими впечатлениями:

"Мы очень разочарованы результатом. Матч так не должен был закончиться. Мы хорошо провели первую четверть часа. Но можно было наблюдать и хорошие качества "Шахтера", насколько хорошо эта команда умеет держать мяч. На каком-то этапе мы проиграли слишком много единоборств.

После перерыва мы стали лучшей и доминирующей командой. Однако, несмотря на это, мы не смогли воспользоваться своими шансами. Донецк сделал всего одно действие, чтобы выиграть игру. Вот так часто все решают мелочи. Чем лучше становятся противники, тем важнее становятся детали. Мы все равно полетим в Харьков и попробуем сделать все возможное, чтобы добиться позитивного результата. Этой весной мы забили много голов на выезде. Я абсолютно уверен, что мы можем сделать это и во втором матче с "Шахтером".