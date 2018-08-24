Донецкое дерби в Киеве: где смотреть матч "Олимпик" – "Шахтер"

Где смотреть трансляцию стартового матча шестого тура Премьер-лиги и во сколько она начнется

В стартовом матче шестого тура чемпионата Украины между собой сыграют два клуба из Донецка: "Олимпик" примет "Шахтер" на стадионе "Динамо" им.Лобановского. Поединок начнется в 19:00, смотреть прямую трансляцию игры можно на канале "Футбол 1" и на сайте oll.tv. Арбитром встречи будет Дмитрий Кутаков.

"Олимпик" – "Шахтер": прогноз букмекеров. Эксперты практически уверены в победе "горняков". Коэффициент на победу "Шахтера" составляет всего 1.15, тогда как на победу "Олимпика" он равен 29.60, а на ничью – 6.70.

"Олимпик" – "Шахтер": последние матчи. "Олимпик" на старте сезона в чемпионате Украины одержал одну победу (над "Ворсклой"), трижды сыграл вничью и один раз проиграл, в активе команды Романа Санжара шесть очков. В свою очередь, "Шахтер" выиграл четыре встречи и уступил только киевскому "Динамо" (0:1), у команды Паулу Фонсеки 12 очков.

Отметим, что остальные матчи шестого тура украинской Премьер-лиги пройдут в субботу и воскресенье.

В седьмом туре "Шахтер" 1 сентября сыграет с "Мариуполем", а "Олимпик" 2 сентября поедет в гости к "Десне".