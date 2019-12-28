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Джорджина Родригес искупалась в бассейне, засветив свои аппетитные формы

28 декабря, 15:17

Подруга Роналду похвасталась новым купальником

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Подруга нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес порадовала подписчиков новым видео – девушка искупалась в бассейне и похвасталась новым купальником. Ранее мы писали, что Роналду выдал худший за десятилетие показатель результативности.

Джорджина отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах, где сняла видео, как проводит время в бассейне. Девушка Роналду подплыла к краю бассейна и соблазнительно акцентировала внимание на своих ягодицах.

Джорджина Родригес в бассейне

Подписчики под видео засыпали Родригес комплиментами и сравнениями с русалкой и богиней.

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Сам же Роналду не расслабляется на отдыхе, а постоянно тренируется. Так, португалец показал Джоковичу, как забивать в стиле Майкла Джордана.

Напомним, на прошлой неделе Криштиану забил в стиле Майкла Джордана – Роналду сумел поразить ворота "Сампдории" ударом головой, выпрыгнув вверх на 71 см. Во время удара по мячу голова португальца находилась на высоте 256 см над землей.

Кстати, Роналду хочет пойти по стопам Бэкхема и блистать не только на футбольном поле. Португальский игрок "Ювентуса" планирует сниматься в кино.

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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