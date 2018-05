Дорога в Киев: все о полете "Ливерпуля" на финал Лиги чемпионов

Два дня осталось до главного матча еврокубкового сезона. Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Сегодня в столицу Украины прилетают оба финалиста Лиги чемпионов – "Реал" и "Ливерпуль". Делегация английского клуба прибудет поздно вечером. В режиме реального времени мы будем следить за дорогой "Ливерпуля" в Киев.

Кстати, накануне вылета "Ливерпуль" выпустил для фанатов ролик о Киеве, где разъяснил, как пользоваться метро и какие блюда нужно попробовать в Украине.

Ориентировочное время прибытия в аэропорт "Жуляны" в 19:00. Следите за нашими новостями, время прилета может поменяться.

Кстати, известная британская певица Дуа Липа уже прибыла в Украину, где примет участие в открытии финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем". Певица исполнит свои главные хиты "Be the One" и "New Rules".

Работники ливерпульского аэропорта оригинально пожелали удачи футболистам в предстоящем финале. они развесили клубные флаги на диспетчерской вышке, а окна заклеили надписью: "Удачи, "Ливерпуль".