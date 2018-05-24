Дорога в Киев: все о полете "Реала" на финал Лиги чемпионов

Два дня осталось до главного матча еврокубкового сезона. Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Сегодня в столицу Украины прилетают оба финалиста Лиги чемпионов – "Реал" и "Ливерпуль". Действующие чемпионы игроки мадридского "Реала" прибудут поздно вечером. В режиме реального времени мы будем следить за дорогой "Королевского клуба" в Киев.

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Кстати, накануне вылета "Реал" выпустил два ролика к финалу Лиги чемпионов. Сначала клуб напомнил фанатам свой путь в финал.

А потом рассказал немного болельщикам о Киеве.

Kiev, la ciudad que acoge la final de la Champions League, nuevo destino de #MadridistasPorElMundo. ¡Comienza a vivir el camino hacia la 13, desde las 22:30h en #RMTV! #HalaMadrid pic.twitter.com/FIPAFCrOzI — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 21 мая 2018 г.

Ориентировочное время прибытия в аэропорт "Борисполь" в 21:00. Следите за нашими новостями, время прилета может поменяться.



Напомним, что ранее мы рассказывали об условиях проживания "Реала" в Киеве. Клуб снял несколько этажей в гостинице и везет с собой повара.



