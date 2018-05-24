Дорога в Киев: все о полете "Реала" на финал Лиги чемпионов

Сегодня, 08:11

Мадридский клуб прилетит в Украину вечером в четверг

Фото AFP
Фото AFP

Два дня осталось до главного матча еврокубкового сезона. Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Сегодня в столицу Украины прилетают оба финалиста Лиги чемпионов – "Реал" и "Ливерпуль". Действующие чемпионы игроки мадридского "Реала" прибудут поздно вечером. В режиме реального времени мы будем следить за дорогой "Королевского клуба" в Киев.

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Кстати, накануне вылета "Реал" выпустил два ролика к финалу Лиги чемпионов. Сначала клуб напомнил фанатам свой путь в финал.

А потом рассказал немного болельщикам о Киеве.

Ориентировочное время прибытия в аэропорт "Борисполь" в 21:00. Следите за нашими новостями, время прилета может поменяться.


Напомним, что ранее мы рассказывали об условиях проживания "Реала" в Киеве. Клуб снял несколько этажей в гостинице и везет с собой повара.
Лига чемпионов, Реал Мадрид

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Источник:

Сегодня|Спорт

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