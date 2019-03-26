Дорогая игрушка: в сеть попал телефон Лионеля Месси
Аргентинец покрыл гаджет золотом в 24 карата и нанес на него имена всех своих близких
Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси похвастался новым iPhone XSMax, который оценивается в 1300 евро. Однако в своем первозданном виде этот телефон оказался для Лионеля недостаточно хорош, и он решил его слегка "обогатить". Аргентинец покрыл гаджет золотом в 24 карата, что подняло стоимость покупки до 7 тысяч евро.
При этом на задней части телефона Месси поместил свой игровой 10-й номер, эмблему "Барселоны" и национальной сборной Аргентины, а также имена жены Антонеллы и своих детей – Тьяго, Чиро и Маттео.
Как сообщалось ранее, Лео Месси купил личный самолет за 15 миллионов долларов. Самолет оснащен просторной спальней, двумя ванными комнатами и двумя кухнями, и способен перевозить до 16 человек. Знаменитый футболист сделал покупку для того, чтобы удобно перемещаться между Испанией и Аргентиной.
Также сообщалось, что Месси приобрел отель в Барселоне. Стоимость сделки по приобретению четырехзвездочной гостиницы, в которой расположено 77 номеров, составила 30 миллионов евро.
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