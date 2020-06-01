Дорогой ты наш: за лидера сборной Украины с англичанами торгуется знаменитый турецкий клуб

Украинский футболист с самой большой зарплатой, атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко, в ближайшее межсезонье готовится сменить клуб. На днях Ярмоленко вышел из карантина в Англии вместе со своим нынешним клубом – "Вест Хэмом".

Конкретный интерес к 30-летнему игроку проявляет турецкий гранд – "Фенербахче". Стамбульский клуб уже ведет переговоры с лондонцами, сообщают турецкие СМИ. "Фенер" хочет сначала арендовать игрока сборной Украины на один год с правом выкупа. С помощью нашего футболиста турецкая команда намерена усилить свои позиции в Суперлиге, ведь сейчас занимает лишь седьмое место. "Вест Хэм" вроде бы не против, но настаивает на включении в сделку пункта об обязательном выкупе украинца.

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На самом деле лондонский клуб давно подумывает о продаже Андрея: тот не оправдывает авансы и свою зарплату в семь миллионов евро в год. Его контракт с "молотобойцами" рассчитан до лета 2022 года. В сезоне 2019/2020 Ярмоленко в 15 матчах забил всего три мяча и сделал одну голевую передачу. Популярный сайт Transfermarkt оценивает вингера в 9,5 миллиона евро.

Недавно назвали дату возобновления чемпионата Турции.

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