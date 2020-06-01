Українська
$ 26,87
29,93
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Дорогой ты наш: за лидера сборной Украины с англичанами торгуется знаменитый турецкий клуб

1 июня, 16:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Андрей Ярмоленко вполне может перебраться в "Фенербахче" уже летом

Украинский футболист с самой большой зарплатой, атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко, в ближайшее межсезонье готовится сменить клуб. На днях Ярмоленко вышел из карантина в Англии вместе со своим нынешним клубом – "Вест Хэмом".

Конкретный интерес к 30-летнему игроку проявляет турецкий гранд – "Фенербахче". Стамбульский клуб уже ведет переговоры с лондонцами, сообщают турецкие СМИ. "Фенер" хочет сначала арендовать игрока сборной Украины на один год с правом выкупа. С помощью нашего футболиста турецкая команда намерена усилить свои позиции в Суперлиге, ведь сейчас занимает лишь седьмое место. "Вест Хэм" вроде бы не против, но настаивает на включении в сделку пункта об обязательном выкупе украинца.

Читайте рейтинг популярности украинских спортсменов: красотка Марина Бех угрожает позиции Ярмоленко.

Реклама

На самом деле лондонский клуб давно подумывает о продаже Андрея: тот не оправдывает авансы и свою зарплату в семь миллионов евро в год. Его контракт с "молотобойцами" рассчитан до лета 2022 года. В сезоне 2019/2020 Ярмоленко в 15 матчах забил всего три мяча и сделал одну голевую передачу. Популярный сайт Transfermarkt оценивает вингера в 9,5 миллиона евро.

Недавно назвали дату возобновления чемпионата Турции.

Смотрите, как Андрей забивал за сборную Украины в ворота португальцев в Харькове в отборе на Евро-2020

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Андрей Ярмоленко Фенербахче Вест Хэм трансфер

Источник: sport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Девушка-пружинка": стюардесса, покорившая игрока "Динамо", поразила формами на тренировкеФутбол
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин Левченко
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин ЛевченкоФутбол
В белье и без него: девушка
В белье и без него: девушка "нового Шевченко" показала откровенные фото в постелиФутбол
"Бавария" впервые в истории не отпразднует свое чемпионство: названа причинаФутбол
Второй
Второй "карантинный тур": прогноз, расписание и результаты чемпионата ГерманииФутбол
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимок
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимокФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять