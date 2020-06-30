Дороже Буффона: бразильский новичок "Ювентуса" вошел в пятерку самых дорогих трансферов клуба

"Барселона" и "Ювентус" таки провернули редкостный во времена пандемии крупный трансфер. В понедельник вечером испанский и итальянский гранды подтвердили обмен: в Каталонию из Турина приедет полузащитник Миралем Пьянич, а в обратном направлении следует бразилец Артур. Все произошло не совсем так, как ожидалось несколько дней назад: "Барселона" и "Ювентус" договорились об обмене игроками за десятки миллионов.

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Трансферная цена 23-летнего Артура составила 72 миллиона евро, сообщил официальный сайт "Барсы". При этом испанцы могут получить еще до 10 "лимонов" в качестве бонусов. Также бразильский хавбек доиграет за каталонскую команду сезон 2019/2020 до конца, в том числе и августовские матчи Лиги чемпионов. Хотя ранее парень говорил, что хотел бы уже сейчас перебраться в Италию, чтобы лучше подготовиться к следующему сезону. Его зарплата будет семь миллионов евро.

Артур против игроков "Атлетика" / Фото: Reuters

По дороговизне Артур оказался для "Ювентуса" четвертым в истории, пишет Football Italia. Также в топ-5 попали переходы: Криштиану Роналду (из "Реала" за 117 миллионов), Гонсало Игуаина (из "Наполи" за 90 млн), Маттейса де Лигта (из "Аякса" за 85,5 млн), Джанлуиджи Буффона (из "Пармы" за 52,9 млн).

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Пьянича, который покинет Италию, оценили в 60 миллионов. Также в понедельник "Ювентус" продолжил контракт с 42-летним Буффоном.

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