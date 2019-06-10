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Самые дорогие игроки Украины и Люксембурга: один стал чемпионом Англии, другой мечтал играть за Кабо-Верде

10 июня, 18:34

Анализируем стоимость составов команд, которые сыграют в отборочном матче Евро-2020

Зинченко с английскими трофеями
Зинченко с английскими трофеями. Фото: Instagram

Сегодня во Львове пройдет отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Люксембурга. Представители герцогства до сих пор считаются карликами в футбольном мире. И это после победы и ничьи с Литвой, а также упущенной ничьи на последних минутах с Украиной. По стоимости футболистов между Украиной и Люксембургом пропасть.

Онлайн матча Украина – Люксембург в отборе Евро-2020

Авторитетный портал transfermarkt оценивает стартовый состав Украины на предыдущий матч с Сербией в 72,3 млн евро. А вот старт Люксембурга на игру с Литвой всего 5,825 млн. Самым дорогим футболистом в нашей команде является полузащитник Александр Зинченко – 15 млн евро. В этом сезоне Зинченко с "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок лиги.

Самый дорогой футболист Люксембурга Кристофер Мартинш Перейра – 1,5 млн. Контракт защитника принадлежит французскому "Лиону", а сезон он провел в аренде за "Труа". 

Мартинш Перейра родился в Люксембурге в семье выходцев из Кабо-Верде. В марте 2013 года он отклонил вызов в сборную Люксембурга, чтобы сохранить возможность выступления за Кабо-Верде. Прождав год Перейра 8 сентября 2014 года дебютировал за сборную Люксембурга в матче против Беларуси.

Видео голов в матче Украина – Люксембург

Напомним, что три дня назад сборная Украины разгромила Сербию – 5:0:

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Тег Сборная Украины, Евро-2020, сборная Люксембурга

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Сегодня|Спорт

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