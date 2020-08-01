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"Дорожите Луческу или отдайте его нам!" Фанаты "Динамо" (Бухарест) обратились к ультрас "Динамо" (Киев)

1 августа, 18:07

Олег Люлька Олег Люлька

Поклонники бывшей команды румынского специалиста призывают фанатов киевского "Динамо" "ценить и уважать Мирчу"

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте опубликовало письмо от фанатов бывшего клуба Мирчи Луческу – "Динамо" Бухарест. Объединение Peluza Catalin Hildan-Dinamo, поздравляя Луческу с 75-летием, называет его пионером "компьютерного футбола" и призывает ультрас киевского "Динамо" дорожить Мирчей – или же вернуть его им обратно в Бухарест. Свое письмо фанаты румынской команды озаглавили так – "Три четверти века".

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Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Письмо ультрас "Динамо" (Бухарест) фанатам "Динамо" (Киев)

"Три четверти века

И мы добавляем четвертую четверть, которая принадлежит Мирче Луческу. Именно он внедрил КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОДХОД задолго до того, как это стало повсеместной реальностью в футболе.

Все думают, что о Мирче Луческу уже все сказано. На самом деле, о нем сказано мало. Вот небольшая часть из малоизвестного:

- С 1991 по 1996 годы он возглавлял "Брешию". Команда из Ломбардии возродилась благодаря работе до седьмого пота и вдохновению, полученному от Луческу.

- Он собрал вокруг себя команду специалистов, создавших программу, которую можно было назвать "Все, что вы хотели бы знать о футболе, но боялись спросить".

- Четыре специалиста, которых пригласил на работу Луческу, собирали внушительный объем информации и всевозможных данных с матчей противников, словно под микроскопом анализируя каждого игрока, как их индивидуальные, так и командные действия.

Каждый пас, каждое движение на поле получало различные оценки в зависимости от направления и эффективности:

- пасы делились на вертикальный, длинный, горизонтальный, ошибочный, короткий, полезный, пас назад, последний

- отбор, ускорения, штрафные удары, удары, фолы, смена направления атаки...

В целом 47 различных видов действий в 50-ти разных зонах игрового поля.

Перед каждым матчем в распоряжении Луческу было такое количество информации о сопернике, которым не располагал ни один другой тренер.

Мы хотели бы поделиться своими мыслями с ультрас киевского "Динамо":

То, как вы поддерживаете команду, достойно уважения! Так же, как и мы. Кроме того, и вы, и мы являемся "динамовцами". Мы тоже знаем цену принципиальному соперничеству.

Но знайте, Мирча Луческу заслуживает того, чтобы его ценили и уважали. В течение многих лет (его работы) в Украине доминировало не соперничество, а ценность футбола.

Дорожите Луческу, а если не будете, то отдайте его обратно нам! В Киеве или Бухаресте, наше "Динамо" в нем нуждается, как в солнечном свете!

ЖИВИТЕ ВЕЧНО, МИРЧА! Ваше имя останется в футболе навсегда", – так ультрас "Динамо" (Бухарест) заканчивают свое письмо фанатам "Динамо" (Киев)

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Ранее мы писали, что в Румынии волнуются за безопасность Луческу после заявления ультрас "Динамо". Фанаты киевского клуба пообещали тренеру "теплый" прием и сложные условия для работы, отметив в своем обращении к Мирче: "Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере".

Добавим, что на днях Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо", заявив, что "не может работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас". Однако владельцы киевского клуба отставку румынского специалиста не приняли, и он остался наставником "бело-синих".

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Колосу" перед приходом Луческу

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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