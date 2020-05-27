"Дортмунд нуждается в тренере, который умеет добывать трофеи": смотрите, кто может возглавить "Боруссию"

Руководство дортмундской "Боруссии" после поражения в чемпионате Германии от мюнхенской "Баварии" со счетом 0:1 задумалось о смене главного тренера команды. Еще бы, ведь эта осечка ухудшила положение "шмелей" в борьбе за титул в Бундеслиге. Теперь отставание "черно-желтых" от "Баварии" составляет уже семь очков.

Поэтому, по информации немецкого издания Bild, боссы "Боруссии" заинтересовались экс-тренером мюнхенцев и "Айнтрахта", 48-летним хорватским специалистом Нико Ковачем. Именно он может заменить нынешнего рулевого Люсьена Фавра.

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Источник сообщает, что руководители дортмундцев уже несколько раз связывались с хорватским наставником на протяжении последних месяцев. Отметим, что в прошлом сезоне с "Баварией" Нико выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а в текущем розыгрыше Ковач подал в отставку после поражения от "Айнтрахта" со счетом 1:5. В "Баварии" его заменил Ханс Флик.

Нико Ковач выиграл Кубок Германии с "Баварией" / Фото: Reuters

Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус также предсказывает уход швейцарца из "Боруссии".

"После поражения и комментария по горячим следам я подумал, что Фавр уйдет в отставку уже через несколько недель. А его заменит Нико Ковач. Хорват хорошо знает немецкий рынок, здесь он выигрывал титулы, знает Бундеслигу. А Дортмунд нуждается именно в таком тренере, который знает, как добывать трофеи".

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Люсьен Фавр / Фото: Reuters

Напомним, что нынешний тренер "шмелей" Люсьен Фавр возглавил команду в 2018 году. За это время завоевал один титул – Суперкубок Германии. В текущем сезоне команда вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов от "ПСЖ", а в Бундеслиге занимает второе место, отстав от "Баварии" на 7 очков.

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