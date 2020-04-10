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Дортмундская "Боруссия" начала борьбу с "Наполи" за бывшего футболиста "Зари"

10 апреля, 15:32

Елена Павлова

Нападающий Брюгге попал в сферу интересов немецких, итальянских и английских клубов

Нападающий "Брюгге" Эммануэль Деннис Бонавентуре, который ранее выступал за луганскую "Зарю", собирается покинуть бельгийский клуб этим летом. По информации журналиста Евроспорта, 22-летний нигериец попал в сферу интересов ряда немецких клубов – дортмундской "Боруссии", "Лейпцига" и "Байера", а также итальянского "Наполи" и английского "Саутгемптона". Ранее мы писали, что у "Динамо" сорвался трансфер нигерийца, забившего два мяча "Реалу".

Все эти клубы уже связывались с "Брюгге" по поводу финансовых деталей возможного трансфера. Также журналист утверждает, что "Боруссия" оказалась самой проворной, и "шмели" уже начала переговоры с форвардом. Ранее появлялась информация, что переход форварда оценивается в 25 миллионов евро.

Деннис Бонавентуре

Деннис Бонавентуре / Фото: Getty Images

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Напомним, что в текущем сезоне Бонавентуре провел 33 матча за "Брюгге" во всех турнирах и забил в них 9 голов. А в честь дубля в ворота "Реала" футболист, которого открыла Украина, набьет себе две татуировки. Нигерийский нападающий "Брюгге" стал главным героем матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2). В Мадриде экс-форвард "Зари" забил Тибо Куртуа два мяча, правда, испанцы смогли вырвать ничью.

Смотрите, как Бонавентуре забивал еще за луганскую "Зарю"

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переход Заря Луганск Боруссия Дортмунд Брюгге трансфер Эммануэль Бонавентуре

Источник: Eurosport

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