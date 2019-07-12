Достали даже в Австралии: фанаты "Ливерпуля" наняли самолет, чтобы потроллить "Манчестер Юнайтед"

Мерсисайдцы напомнили своим принципиальным соперникам о победе в Лиге чемпионов

Фанаты "Ливерпуля" потроллили игроков "Манчестер Юнайтед", которые проводят предсезонный сбор в Австралии. Во время одной из тренировок "красных дьяволов" в городе Перт над стадионом пролетел самолет, за которым был закреплен баннер со словами "6-кратный европейский чемпион".

Воздушное судно было специально арендовано болельщиками "Ливерпуля", чтобы напомнить принципиальному сопернику на внутренней арене о шести кубках чемпионов, выигранных красными.

"Ливерпуль" выигрывал главный европейский клубный турнир в 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 и 2019 годах. "Манчестер Юнайтед" имеет в активе три такие победы – в 1968, 1999 и 2008 годах. При этом "МЮ" опережает мерсисайдский клуб по количествам чемпионских титулов в Англии – 20 против 18.

Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счетв матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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