Доставала шарики: Мисс Украины приняла участие в жеребьевке Кубка Украины

Леонила Гузь / Фото: Instagram

Сегодня в Доме футбола в Киеве прошла жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины. Вместе с известным украинским журналистом Игорем Цыганыком шарики с названиями команд из чаши доставала очаровательная Мисс Украина 2018 Леонила Гузь. Результаты 1/4 финала Кубка Украины уже есть на нашем сайте.

Леонила Гузь стала победительницей конкурса Мисс Украины в 2018 году, правда, ее победа оказалась немного скандальной. Но вины самой Леонилы в этом нет. Дело в том, что изначально победительницей стала 23-летняя Вероника Дидусенко. Однако, как выяснилось позже, из-за обмана организаторов девушка была дисквалифицирована. Вероника скрыла тот факт, что у нее есть маленький сын и она уже была замужем. Поэтому организаторам пришлось провести новое голосование, где и победила Гузь.

Девушка представляла Украину на конкурсе "Мисс мира 2018", но не вошла в ТОП-30 самый красивых участниц. Зато Леонила запомнилась невероятным платьем, которое для нее пошила украинский дизайнер Катерина Лукашик. Она дала наряду название "Хрустальный эффект или блеск бриллианта". На создание наряда ушло 500 часов.

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Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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