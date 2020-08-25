Достойная смена Зидану: Рауль привел "Реал" к победе в Юношеской Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" под руководством легендарного нападающего Рауля Гонсалеса впервые стал победителем Юношеской лиги УЕФА. В финале турнира молодежь "Королевского клуба" обыграла своих одногодок их португальской "Бенфики" – 3:2. При этом португальский клуб во втором тайме не реализовал пенальти, а на последних секундах испанцев спасла перекладина.

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Добавим, что в трех финалах Юношеской лиги "Бенфика" исполняла два пенальти, но ни одного не реализовала.

"Бенфика" U-19 – "Реал" U-19 – 2:3

Голы: Гонсалу Рамуш (49, 57) – Дельгадо (25), Энрике Жоку (45, аг), Мигель Гутьеррес (50),

"Бенфика U-19": Кокубо, Жоау Феррейра, Томаш Араужу (Мартим Нету, 90), Родригес, Филипе Круш (Бриту, 46), Энрике Жоку (Камара, 46), Данташ, Гонсалу Рамуш, Эмбало (Луиш Лопеш, 63), Тиагу Араужу, Энрике Араужу.

"Реал U-19": Луис Лопес, Сантос, Мигель Гутьеррес (Каррильо, 66), Виктор Чуст, Рамон, Дотор (Субьела, 73), Марвин (Синтес, 65), Аррибас, Антонио Бланко, Моранте (Петер, 73), Дельгадо (Хорди, 30).

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Предупреждения: Рамон (22), Антонио Бланко (45), Эмбало (62), Кокубо (75), Аррибас (76), Бриту (88), Каррильо (90).

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Это самый результативный финал в истории турнира наряду с финалом-2015, в котором "Челси" одолел "Шахтер" 3:2. В этом сезоне "Шахтер" проиграл "Аталанте" в Юношеской лиге УЕФА и остановился на групповом этапе.

Напомним, в феврале "Динамо" вылетело из Юношеской лиги УЕФА от хорватов.

Форвард "Бенфики" Гонсалу Рамуш оформил дубль в финале и стал лучшим бомбардиром сезона вместе с нападающим "Аталанты" Роберто Пикколи (по восемь голов), сообщает официальный сайт УЕФА.

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