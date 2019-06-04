"Дотерпелся, что сказали: "До свидания" – Гусев рассказал о конфликте с Фоменко перед Евро-2016

Знаменитый полузащитник жалеет, что ему не дали провести 100 матчей в состав национальной команды

Олег Гусев. Фото: Анатолий Бойко

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Гусев в интервью Виктору Вацко рассказал о конфликте с главным тренером национальной команды Николаем Фоменко перед Евро-2016. Кстати, ранее Гусев не исключил, что станет очередным "динамовским сердцем" у руля киевлян.

"Была мечта сыграть на Евро-2016. Где-то последние года полтора я ездил в сборную как турист. Уже и к Фоменко приходил, спрашивал: "Зачем вы меня берете? Мне 33 года, берите молодых". Говорит: "Надо-надо-надо". Зачем оно мне надо, я бы лучше с семьей побыл. Мне и друзья говорили: "Осталось чуть-чуть, потерпи". Терпел. И дотерпелся, что сказали: "До свидания".

Меня больше расстроило, что Фоменко не дал два матча сыграть. С ребятами разговариваю, даже сейчас поляки, венгры спрашивают: "А что Гусев 98 матчей сыграл? А чего ему не дали две встречи сыграть? У нас в сборной бы и на одной ноге дали бы человеку сыграть. Как у вас так?" Говорю: "Ну вот у нас так". С Фоменко после того не общался.

Больше всего убил матч с Уэльсом, когда сделал одну замену из семи возможных. А у меня 98, об этом весь тренерский штаб знал. Что человек 13 лет отпахал в сборной, все знают, что он к этому стремится. Я бы сейчас и сам бы организовал такой матч, чтобы сыграть. Это образно говоря. Было бы 99. Сделали одну замену, после матча подходит Онищенко и спрашивает: "Олег, чего ты расстроенный такой?" На полном серьезе спрашивает, когда я сижу смурной.

Ребров мне говорил, что разговаривал с тренерским штабом, с тем же Шевченко. Он говорил, что за день до этого другой футболист должен был играть в сборной. Но тренерский штаб что-то переосмыслил. Но из "Динамо" звонка в сборную не было, первый раз слышу, что кто-то в клубе попросил взять в сборную молодого из команды вместо меня", – сказал Гусев.

Тем временем первая сборная Украины продолжает подготовку к матчу с Сербией, который состоится 7 июня во Львове:

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