"Дотерпелся, что сказали: "До свидания" – Гусев рассказал о конфликте с Фоменко перед Евро-2016
Знаменитый полузащитник жалеет, что ему не дали провести 100 матчей в состав национальной команды
Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Гусев в интервью Виктору Вацко рассказал о конфликте с главным тренером национальной команды Николаем Фоменко перед Евро-2016. Кстати, ранее Гусев не исключил, что станет очередным "динамовским сердцем" у руля киевлян.
"Была мечта сыграть на Евро-2016. Где-то последние года полтора я ездил в сборную как турист. Уже и к Фоменко приходил, спрашивал: "Зачем вы меня берете? Мне 33 года, берите молодых". Говорит: "Надо-надо-надо". Зачем оно мне надо, я бы лучше с семьей побыл. Мне и друзья говорили: "Осталось чуть-чуть, потерпи". Терпел. И дотерпелся, что сказали: "До свидания".
Меня больше расстроило, что Фоменко не дал два матча сыграть. С ребятами разговариваю, даже сейчас поляки, венгры спрашивают: "А что Гусев 98 матчей сыграл? А чего ему не дали две встречи сыграть? У нас в сборной бы и на одной ноге дали бы человеку сыграть. Как у вас так?" Говорю: "Ну вот у нас так". С Фоменко после того не общался.
Больше всего убил матч с Уэльсом, когда сделал одну замену из семи возможных. А у меня 98, об этом весь тренерский штаб знал. Что человек 13 лет отпахал в сборной, все знают, что он к этому стремится. Я бы сейчас и сам бы организовал такой матч, чтобы сыграть. Это образно говоря. Было бы 99. Сделали одну замену, после матча подходит Онищенко и спрашивает: "Олег, чего ты расстроенный такой?" На полном серьезе спрашивает, когда я сижу смурной.
Ребров мне говорил, что разговаривал с тренерским штабом, с тем же Шевченко. Он говорил, что за день до этого другой футболист должен был играть в сборной. Но тренерский штаб что-то переосмыслил. Но из "Динамо" звонка в сборную не было, первый раз слышу, что кто-то в клубе попросил взять в сборную молодого из команды вместо меня", – сказал Гусев.
Тем временем первая сборная Украины продолжает подготовку к матчу с Сербией, который состоится 7 июня во Львове:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Дотерпелся, что сказали: "До свидания" – Гусев рассказал о конфликте с Фоменко перед Евро-2016". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гусев не исключил, что станет очередным "динамовским сердцем" у руля киевлян
Знаменитый полузащитник повторяет путь Реброва
Вацко: "По сборной Украины есть нюансы. И они неутешительные"
Эксперт считает Сербию серьезным соперником для Украины в отборе на Евро-2020
Голы, бренди и липовые травмы: все о сопернике сборной Украины – склочной Сербии
7 июня во Львове украинцы попытаются сделать с сербами то, что не удалось Германии и Криштиану Роналду
Андрей Шевченко: Нам будет не хватать Ярмоленко и Марлоса
Тренер сборной Украины рассказал о подготовке к матчам с Сербией и Люксембургом