Дождались! Где смотреть первый матч чемпионата Испании после выхода из застоя

В четверг в Ла Лиге пройдет один поединок 28-го тура - дерби Севильи

Наконец-то возвращается к жизни еще один национальный чемпионат по футболу из элитной пятерки. Вслед за немецкой Бундеслигой свои матчи начинают проводить в Испании. На очереди – Англия и Италия, а вот французы, напомним, турнир завершили: коронавирус сделал Неймара и Мбаппе досрочными чемпионами Франции.

Испанский высший дивизион сегодня открывает 28-й тур, который растянется аж на четыре дня. Для пробы вчера "Альбасете" и "Райо Вальекано" доиграли матч Сегунды, прерванный в декабре. В четверг же единственный поединок тура в элите пройдет в Севилье. Тут в городском дерби встретятся "Севилья" и "Бетис".

Начнется дуэль в 23:00 по киевскому времени, а прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" – в 22:55.

Реклама

Кстати, пятеро игроков "Барселоны" заразились коронавирусомво время паузы.

Последний матч в чемпионате Испании сыграли три месяца назад: 10 марта "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 обыграл "Эйбар". Лидером Ла Лиги является "Барселона", в 27 матчах набравшая 58 очков. На два пункта от каталонского клуба отстает "Реал", на третьей позиции – "Севилья" (47). "Бетис" занимает 12-е место с 33 баллами.

Узнайте даты рестарта турниров и чемпионатов в разных видах спорта.

Смотрите, как лидер Примеры, "Барселона" играла в Лиге чемпионов с "Наполи" в Италии

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама