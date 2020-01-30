Драка на тренировке "Баварии": Боатенг хочет покинуть клуб, но его не отпускают

Футболисты "Баварии" / Фото: Bild

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В чемпионате Германии мюнхенская "Бавария" всего на одно очко отстает от лидера "Лейпцига", так что очередной титул не является сверхсложной задачей для немецкого гранда. А вот конфликт внутри команды может здорово повлиять на игру "красных".

Нешуточный конфликт разгорелся на тренировке "Баварии" между защитником Жеромом Боатенгом и хавбеком Леоном Горецка. Во время двусторонней игры Горецка въехал в партнера шипами, хотя мяча рядом не наблюдалось. Боатенг не на шутку разозлился и ударил Леона по лицу открытой ладонью.

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В драку пришлось быстро вмешаться Роберту Левандовски, который разнял мужчин. Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик провел с футболистами воспитательную работу и до конца тренировки Боатенг и Горецка между собой не разговаривали.

Досталось Леону во время тренировки и от ветерана мюнхенцев Томаса Мюллера.

После тренировки футболисты быстро уладили конфликт. Боатенг запостил в Twitter совместные фото с Горецка, подписав пост: "Срочные новости! Между нами все отлично, можете расслабиться!" Хотя в СМИ появилась информация, что Боатенг хочет покинуть "Баварию", но его точно не отпустят до лета.

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