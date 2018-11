Драка с полицией, взрыв и пожар: что творилось на матче Лиги чемпионов в Греции

Во время матча пятого тура группового турнира Лиги чемпионов АЕК – "Аякс" произошло несколько инцидентов, в которых пострадали фанаты голландцев. Сперва болельщик греческого клуба беспрепятственно подошел к трибуне гостей с файером и бросил его в толпу.

Mannetje van AEK is zijn vak uitgeklommen en gooit een fakkel het uitvak van Ajax in, ME kijkt toe. #aekaja #ajax #vuurwerk #me pic.twitter.com/hS2XbDPc82