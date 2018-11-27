Драка с полицией, взрыв и пожар: что творилось на матче Лиги чемпионов в Греции
Во время матча АЕК – "Аякс" в Греции пострадали болельщики из Голландии
Во время матча пятого тура группового турнира Лиги чемпионов АЕК – "Аякс" произошло несколько инцидентов, в которых пострадали фанаты голландцев. Сперва болельщик греческого клуба беспрепятственно подошел к трибуне гостей с файером и бросил его в толпу.
Mannetje van AEK is zijn vak uitgeklommen en gooit een fakkel het uitvak van Ajax in, ME kijkt toe. #aekaja #ajax #vuurwerk #me pic.twitter.com/hS2XbDPc82— Jarno Grob (@Jarno_AT5) 27 листопада 2018 р.
Затем полиция по непонятной причине ворвалась на сектор болельщиков голландского клуба и стала избивать фанатов "Аякса".
BEELDEN: ME dringt het vak van Ajax binnen en begint te meppen met wapenstokken. Supporters vooraan zitten als een rat in de val. #aekaja #ajax #aekathene #cl #ChampionsLeague pic.twitter.com/RBlXgzLmCC— Jarno Grob (@Jarno_AT5) 27 листопада 2018 р.
После этого в сектор кто-то из болельщиков снова бросил файер, а неподалеку от беговой дорожки стадиона произошел взрыв и пожар.
BEELDEN: De fakkels vliegen door de lucht en een flinke explosie in het vak van Ajax. #aekaja #ajax #aek #ChampionsLeague pic.twitter.com/Fg2AcWx3YD— Jarno Grob (@Jarno_AT5) 27 листопада 2018 р.
Несмотря на происходящие на секторе события, матч не был остановлен.
Напомним, что позже во вторник в Германии пройдет матч Лиги чемпионов с участием чемпионов Украины. Смотреть онлайн "Хоффенхайм" – "Шахтер" в виде текстовой трансляции можно на нашем сайте.
Трансляция матча "Хоффенхайм" – "Шахтер" на ТВ пройдет на канале "Футбол 1", также поединок можно будет несколько раз посмотреть на неделе в повторе.
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