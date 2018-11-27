Драка с полицией, взрыв и пожар: что творилось на матче Лиги чемпионов в Греции

Во время матча АЕК – "Аякс" в Греции пострадали болельщики из Голландии

Во время матча пятого тура группового турнира Лиги чемпионов АЕК – "Аякс" произошло несколько инцидентов, в которых пострадали фанаты голландцев. Сперва болельщик греческого клуба беспрепятственно подошел к трибуне гостей с файером и бросил его в толпу.

Затем полиция по непонятной причине ворвалась на сектор болельщиков голландского клуба и стала избивать фанатов "Аякса".

После этого в сектор кто-то из болельщиков снова бросил файер, а неподалеку от беговой дорожки стадиона произошел взрыв и пожар.

Несмотря на происходящие на секторе события, матч не был остановлен.













Напомним, что позже во вторник в Германии пройдет матч Лиги чемпионов с участием чемпионов Украины. Смотреть онлайн "Хоффенхайм" – "Шахтер" в виде текстовой трансляции можно на нашем сайте.

Трансляция матча "Хоффенхайм" – "Шахтер" на ТВ пройдет на канале "Футбол 1", также поединок можно будет несколько раз посмотреть на неделе в повторе.