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Драма после дождя: украинец Шахов в матче чемпионата Италии с тремя удалениями сыграл с "Лечче" вничью

25 ноября, 20:07

Перенесенный из-за ливня с воскресенья на понедельник поединок получился крайне боевым

Евгений Шахов сыграл за "Лечче"

Евгений Шахов сыграл за "Лечче"

Богатым на события получился перенесенный со вчерашнего вечера матч итальянской Серии А между "Лечче" и "Кальяри". Как мы писали, встречу отложили из-за сильного дождя. Украинский полузащитник Евгений Шахов, внесенный в стартовый состав в воскресенье, ожидаемо получил свое место среди 11 игроков хозяев и сегодня.

Гости, идущие в верхней таблице чемпионата Италии, забили мяч дважды подряд – 0:2. Первый из них – с 11-метрового. Но в последней четверти матча "Лечче" сумел все перевернуть с ног на голову. Правда, было это уже после ухода с поля Шахова на 69-й минуте. На 81-й защитник "Кальяри" Каччиаторе привез в свои ворота пенальти, получив еще и красную карточку. Через четыре минуты последовал обмен удалениями. В итоге хозяева вырвали ничью в добавленное арбитром время.

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Тем не менее, "Кальяри" набрал 25 очков и поднялся на четвертое место, обойдя "Рому". "Лечче" же с 11 баллами остался на 17-й позиции.

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"Лечче" – "Кальяри" 2:2

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Голы: Лападула, 83 (пен.); Кальдерони, 90+1 – Жоау Педру, 30 (пен.); Наингголан, 67

"Лечче": Габриэл, Россеттини (Меккарьелло, 57), Рисполи (Дубицкас, 88), Лучони, Кальдерони, Табанелли, Петриччоне, Тахцидис, Шахов (Фариас, 69), Лападула, Ла Мантия.

"Кальяри": Ольсен, Пизакане, Каччиаторе, Ликояннис, Клаван, Рог (Маттьелло, 87), Нандес, Чигарини, Наингголан (Биттенкур, 87), Жоао Педро, Симеоне (Ионицэ, 76).

Удаления: Лападула (85) – Каччиаторе (81), Ольсен (85)

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