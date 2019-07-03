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Драма в полуфинале женского ЧМ по футболу: Англия стала жертвой американок

3 июля, 09:54

Команда знаменитого Фила Невилла выбыла с чемпионата мира, не забив пенальти в концовке матча

На женском чемпионате мира по футболу во Франции определился первый финалист. Им стала сборная США. Действующие чемпионки мира в Лионе одержали волевую победу над англичанками со счетом 2:1 (Уайт, 19, Морган, 31 – Пресс, 10). Отметим, что британок тренирует известный в прошлом игрок "МЮ" Фил Невилл. При этом в концовке поединка на поле развернулась настоящая драма. За 10 минут до истечения основного времени бразильская арбитресса Эдина Алвес Батишта, просмотрев несколько видеоповторов, назначила спорный пенальти в ворота американок. Однако защитница английской сборной Стеф Хьютон с "точки" не смогла переиграть голкипера США и перевести игру в дополнительное время. 2:1 – победа американок, соперник которых по финалу определится в сегодняшнем матче Швеция – Голландия.

Гари Невилл утешает футболисток сборной Англии. Фото – AFP

Как сообщалось ранее, сексапильной футбольной судье из Бразилии Фернанде Коломбо поступило предложение работать в эскорте. Об этом девушке сообщила соцсетях. "Сегодня я получила электронное письмо, которое заставило меня чувствовать себя использованной, потому что оно содержит аморальное сексуальное предложение", – заявила Фернанда.

По словам девушки, ей предложили "проводить встречи с умными, образованными и уважительными мужчинами" за минимум 7 тысяч долларов. На днях Фернанда подшутила над одним из футболистов во время матча. Игрок ожидал, что рефери покажет ему желтую карточку, но Коломбо достала из кармана носовой платок.

Между тем в США набирает обороты скандал - там в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может перерасти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.


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Тег женский футбол

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Сегодня|Спорт

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