Дрон с флагом непризнанной республики едва не сорвал матч Лиги Европы

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы между и "Дюделанжом" и азербайджанским "Карабахом" (1:4) в Люксембурге произошла остановка игры в первой половине встречи. На 32-й минуте на поле появился дрон с прикрепленным флагом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов увел команду с поля. Матч возобновился через несколько минут. Азербайджанский клуб, выигравший матч со счетом 4:1, отреагировал на инцидент в соцсетях таким твитом:
Отметим, что ранее из-за многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном Генрих Мхитарян не поехал в Баку на финал Лиги Европы против "Челси", несмотря на гарантии безопасности.
А позже появились новые подробности скандала с неприездом Мхитаряна в столицу Азербайджана. "Мхитаряну "советовали" не демонстрировать флаг Армении в Баку в случае победы "Арсенала" в финале. Это недопустимо", – заявили в федерации футбола Армении.
Напомним, во втором туре Лиги Европы "Динамо" и "Александрия" добыли по очку в матчах с "Лугано" и "Гентом". При этом известный агент Вячеслав Заховайло, комментируя поединок динамовцев, заявил: "Колхозников не в состоянии обыграть. Складывалось впечатление... Либо сдают.... Либо тренера плавят".
Обзор матча "Лугано" – "Динамо" (0:0)
Обзор матча "Александрия" – "Гент" (1:1)
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