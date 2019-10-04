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Дрон с флагом непризнанной республики едва не сорвал матч Лиги Европы

4 октября, 09:48

Тренер "Карабаха" увел команду с поля, когда на стадион прилетел флаг Нагорно-Карабахской Республики

Дрон на матче "Дюделанж" - "Карабах"

Дрон на матче "Дюделанж" - "Карабах" / Фото: Reuters

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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы между и "Дюделанжом" и азербайджанским "Карабахом" (1:4) в Люксембурге произошла остановка игры в первой половине встречи. На 32-й минуте на поле появился дрон с прикрепленным флагом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов увел команду с поля. Матч возобновился через несколько минут. Азербайджанский клуб, выигравший матч со счетом 4:1, отреагировал на инцидент в соцсетях таким твитом:

Отметим, что ранее из-за многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном Генрих Мхитарян не поехал в Баку на финал Лиги Европы против "Челси", несмотря на гарантии безопасности.

А позже появились новые подробности скандала с неприездом Мхитаряна в столицу Азербайджана. "Мхитаряну "советовали" не демонстрировать флаг Армении в Баку в случае победы "Арсенала" в финале. Это недопустимо", – заявили в федерации футбола Армении.

Напомним, во втором туре Лиги Европы "Динамо" и "Александрия" добыли по очку в матчах с "Лугано" и "Гентом". При этом известный агент Вячеслав Заховайло, комментируя поединок динамовцев, заявил: "Колхозников не в состоянии обыграть. Складывалось впечатление... Либо сдают.... Либо тренера плавят".

Обзор матча "Лугано" – "Динамо" (0:0)

Обзор матча "Александрия" – "Гент" (1:1)

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флаг карабах Лига Европы Дюделанж

Источник: XSport

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