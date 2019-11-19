Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

Друг Шевы женился на жгучей блондинке после двух лет отношений

19 ноября, 15:50

Это уже второй брак для Рикардо Кака

Рикардо Кака

Рикардо Кака / Фото: Instagram

Легендарный игрок "Милана" и сборной Бразилии Кака и бразильская модель Каролина Диас после двух лет отношений поженились. Это уже второй брак легендарного бразильца

Читайте также: девушка-арбитр ради селфи с обладателем "Золотого мяча" остановила матч и показала игроку желтую карточку

До Каролины Кака с 2005-го по 2015-й был женат на другой Каролине – Селико. От первого брака у легенды "Милана" осталось двое детей.

24-летняя Диас работает в модельном бизнесе с 2014 года.

Реклама

Кстати, другая звезда сборной Бразилии пролетел мимо "Золотого мяча". Определились все номинанты на "Золотой мяч" 2019 года. Среди них — 30 исполнителей, но не нашлось места нападающему ПСЖ и сборной Бразилии Неймару.

Кстати, 60 млн для сборной – какие премии и когда команда Шевы получит за выход на Евро-2020. Стали известны подробности финансового вознаграждения сборной Украины за попадание в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Смотрите обзор матча отбора на Евро-2020 Сербия – Украина, который закончился со счетом – 2:2

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

женитьба сборная Бразилии Кака

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020
Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020Футбол
"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончанЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...