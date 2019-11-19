Друг Шевы женился на жгучей блондинке после двух лет отношений

Это уже второй брак для Рикардо Кака

Рикардо Кака / Фото: Instagram

Легендарный игрок "Милана" и сборной Бразилии Кака и бразильская модель Каролина Диас после двух лет отношений поженились. Это уже второй брак легендарного бразильца

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До Каролины Кака с 2005-го по 2015-й был женат на другой Каролине – Селико. От первого брака у легенды "Милана" осталось двое детей.

24-летняя Диас работает в модельном бизнесе с 2014 года.

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Кстати, другая звезда сборной Бразилии пролетел мимо "Золотого мяча". Определились все номинанты на "Золотой мяч" 2019 года. Среди них — 30 исполнителей, но не нашлось места нападающему ПСЖ и сборной Бразилии Неймару.

Кстати, 60 млн для сборной – какие премии и когда команда Шевы получит за выход на Евро-2020. Стали известны подробности финансового вознаграждения сборной Украины за попадание в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года.

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