Дуа Липа уже в Киеве: певица откроет финал Лиги чемпионов

Известная британская певица Дуа Липа прибыла в Украину, где примет участие в открытии финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем". Главный матч турнира состоится 26 мая в НСК "Олимпийский". Певица исполнит свои главные хиты "Be the One" и "New Rules". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

Певица уже ознакомилась с "Олимпийским", где ей предстоит выступить в субботу. Вместе с британкой на арене был замечен известный хорватский виолончелист Степан Хаусер, участник дуэта 2Cellos. Они и DJ Hardwell также примут участие в открытии финала Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, когда в Киев прибудут финалисты Лиги чемпионов "Реал" и "Ливерпуль".

Отметим, Дуа Липа – британская певица албанского происхождения. Девушка рано начала музыкальную карьеру. В 14 лет она начала снимать и размещать на YouTube кавер-версии песен Кристины Агилеры и Нелли Фуртадо.

В 2015 году она подписала контракт с Warner Bros. Records и вскоре выпустила там первый сингл. В январе 2017 года певица получила премию EBBA Public Choice Award.

2 июня 2017 года состоялся релиз ее одноименного дебютного альбома. Отдельно от альбома вышло семь синглов, два из которых – "Be the One" и "New Rules" – сумели попасть в первые топ-10 чартов.

Публикация от DUA LIPA ALBANIA (@dualipa_al) 23 Май 2018 в 12:09 PDT

Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет?