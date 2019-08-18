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Дубль два: Ибрагимович после избиения пальмы забил два мяча "Сиэтлу"

Сегодня, 09:22

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» один за другим штампует результативные матчи

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович разбушевался – 37-летний швед забил два гола в матче Североамериканской футбольной лиги (MLS) с "Сиэтл Саундерс" (2:2). Этот дубль стал для неугомонного Ибрагимовича вторым кряду в MLS.

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Всего в 21 поединке сезона на счету Ибрагимовича 20 забитый мячей, и в гонке бомбардиров он делит второе место с Джозефом Мартинесом из "Атланта Юнайтед", правда, у шведа на матч меньше. Лидирует же в списке лучших снайперов MLS полузащитник "Лос-Анджелеса" Карлос Вела, у которого 24 гола в 24 играх.

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Напомним, что недавно Златан Ибрагимович был наказан штрафом за симуляцию. Шведский форвард "рисовал" пенальти в одном из поединков. Для Ибрагимовича это уже второй штраф за симуляцию за последние две недели.

Также мы писали, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в своем Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси MLS

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