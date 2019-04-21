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Дубль Евгения Шахова принес ПАОК чемпионство в Греции

Сегодня, 22:26

Клуб из Салоник третий раз в своей истории победил в национальном первенстве

Фаны ПАОК заполнили весь стадион в ожидании триумфа
Фаны ПАОК заполнили весь стадион в ожидании триумфа. Фото: Twitter

За тур до конца чемпионата Греции ПАОК из Салоник оформил чемпионство. Это стало возможным после победы клуба над "Левадиакосом" со счетом - 5:0. Два гола в матче забил украинский полузащитник Евгений Шахов. Также за ПАОК выступает еще один украинец – защитник Евгений Хачериди.

В этом сезоне Шахов провел на поле 20 матчей и забил 4 гола. На счету Хачериди лишь три игры.

Интересно, что ПАОК тренирует сын бывшего главного тренера "Шахтера" Мирчи Луческу Рэзван. 

Для ПАОК – это третий в истории чемпионский титул. Ранее команда выигрывала чемпионат Греции в 1976 и 1985 годах.

Ранее мы писали, что Хачериди показал российским болельщикам щитки в цветах флага Украины после матча со "Спартаком". Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и ПАОК завершилась вничью – 0:0. Греки за счет победы на своем поле (3:2) прошли в следующую стадию турнира.

Футболисты клуба из Салоник пошли благодарить своих фанатов за поддержку. В это время с трибун, на которых располагались спартаковские болельщики, в адрес игроков греческой команды стали доноситься выкрики. Тогда Хачериди спустил гетры и указал фанатам красно-белых на щитки в цветах украинского флага.

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Тег Евгений Хачериди, чемпионат Греции, ПАОК, Евгений Шахов

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Сегодня|Спорт

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