Дубль футболиста из трех стран принес Венгрии победу над Азербайджаном в отборе Евро-2020

Венгерская команда возглавила свою отборочную группу, потеснив с первого места вице-чемпионов мира хорватов

Азербайджан - Венгрия - 1:3. Фото: Reuters

В рамках отборочного турнира Евро-2020 состоялся поединок в группе Е. Сборная Венгрии, которой из-за травмы не мог помочь киевский динамовец Тамаш Кадар, на выезде обыграла команду Азербайджана со счетом 3:1. Ключевым в победе венгров стал дубль центрального защитника немецкого "Лейпцига" Вилли Орбана. Интересно, что родился он в Германии. Его отец – венгр, мать – из Польши. Таким образом футболист имел право выступать за три сборные, но предпочел венгерскую. Благодаря выигрышу в Баку Венгрия возглавила группу Е, потеснив с первого места вице-чемпионов мира хорватов.

Азербайджан – Венгрия (1:3). Обзор первого тайма

Азербайджан – Венгрия (1:3). Обзор второго тайма

Азербайджан - Венгрия – 1:3

Голы: Мадатов (69) – Орбан (18), Орбан (53), Хольман (71)

Мадатов (69) – Орбан (18), Орбан (53), Хольман (71) Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Медведев, Мамедов, Кривоцюк, Ришард, Гараев, Мадатов (Абдуллаев, 74), Дадашов (Рамазанов, 59), Шейдаев, Назаров (Дадашов, 86)

Агаев, Гусейнов, Медведев, Мамедов, Кривоцюк, Ришард, Гараев, Мадатов (Абдуллаев, 74), Дадашов (Рамазанов, 59), Шейдаев, Назаров (Дадашов, 86) Венгрия: Гулачи, Орбан, Корхут, Барат, Собослаи (Хольман, 58), Надь, Джуджак (Немет, 86), Кляйнхайслер (Паткаи, 72), Ловренчич, Салаи, Надь

Гулачи, Орбан, Корхут, Барат, Собослаи (Хольман, 58), Надь, Джуджак (Немет, 86), Кляйнхайслер (Паткаи, 72), Ловренчич, Салаи, Надь Предупреждения: Гусейнов, Назаров, Медведев – Собослаи, Кляйнхайслер, Немет

Отбор Евро-2020. Группа Е

N Команды И В Н П М О 1 ВЕНГРИЯ 3 2 0 1 5-4 6 2 ХОРВАТИЯ 3 2 0 1 5-4 6 3 СЛОВАКИЯ 2 1 0 1 2-1 3 4 УЭЛЬС 2 1 0 1 2-2 3 5 АЗЕРБАЙДЖАН 2 0 0 2 2-5 0

Как сообщалось ранее, сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, одолев самую слабую команду мира. В отборе на Евро-2020 сборная России со счетом 9:0 обыграла последнюю команду из рейтинга ФИФА – Сан-Марино.

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