Дубль футболиста из трех стран принес Венгрии победу над Азербайджаном в отборе Евро-2020
Венгерская команда возглавила свою отборочную группу, потеснив с первого места вице-чемпионов мира хорватов
В рамках отборочного турнира Евро-2020 состоялся поединок в группе Е. Сборная Венгрии, которой из-за травмы не мог помочь киевский динамовец Тамаш Кадар, на выезде обыграла команду Азербайджана со счетом 3:1. Ключевым в победе венгров стал дубль центрального защитника немецкого "Лейпцига" Вилли Орбана. Интересно, что родился он в Германии. Его отец – венгр, мать – из Польши. Таким образом футболист имел право выступать за три сборные, но предпочел венгерскую. Благодаря выигрышу в Баку Венгрия возглавила группу Е, потеснив с первого места вице-чемпионов мира хорватов.
Азербайджан – Венгрия (1:3). Обзор первого тайма
Азербайджан – Венгрия (1:3). Обзор второго тайма
- Азербайджан - Венгрия – 1:3
- Голы: Мадатов (69) – Орбан (18), Орбан (53), Хольман (71)
- Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Медведев, Мамедов, Кривоцюк, Ришард, Гараев, Мадатов (Абдуллаев, 74), Дадашов (Рамазанов, 59), Шейдаев, Назаров (Дадашов, 86)
- Венгрия: Гулачи, Орбан, Корхут, Барат, Собослаи (Хольман, 58), Надь, Джуджак (Немет, 86), Кляйнхайслер (Паткаи, 72), Ловренчич, Салаи, Надь
- Предупреждения: Гусейнов, Назаров, Медведев – Собослаи, Кляйнхайслер, Немет
Отбор Евро-2020. Группа Е
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ВЕНГРИЯ
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|2
|ХОРВАТИЯ
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|3
|СЛОВАКИЯ
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|4
|УЭЛЬС
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|5
|АЗЕРБАЙДЖАН
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Как сообщалось ранее, сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, одолев самую слабую команду мира. В отборе на Евро-2020 сборная России со счетом 9:0 обыграла последнюю команду из рейтинга ФИФА – Сан-Марино.
Также мы писали, что Коноплянка пошутил насчет сексуальной ориентации Зинченко. Партнер футболиста "МанСити" оригинально прокомментировал его амурные эмоции в прямом эфире.
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