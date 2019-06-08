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Дубль футболиста из трех стран принес Венгрии победу над Азербайджаном в отборе Евро-2020

8 июня, 21:57

Венгерская команда возглавила свою отборочную группу, потеснив с первого места вице-чемпионов мира хорватов

Азербайджан - Венгрия - 1:3
Азербайджан - Венгрия - 1:3. Фото: Reuters

В рамках отборочного турнира Евро-2020 состоялся поединок в группе Е. Сборная Венгрии, которой из-за травмы не мог помочь киевский динамовец Тамаш Кадар, на выезде обыграла команду Азербайджана со счетом 3:1. Ключевым в победе венгров стал дубль центрального защитника немецкого "Лейпцига" Вилли Орбана. Интересно, что родился он в Германии. Его отец – венгр, мать – из Польши. Таким образом футболист имел право выступать за три сборные, но предпочел венгерскую. Благодаря выигрышу в Баку Венгрия возглавила группу Е, потеснив с первого места вице-чемпионов мира хорватов.

Азербайджан – Венгрия (1:3). Обзор первого тайма

Азербайджан – Венгрия (1:3). Обзор второго тайма

  • Азербайджан - Венгрия – 1:3
  • Голы: Мадатов (69) – Орбан (18), Орбан (53), Хольман (71)
  • Азербайджан: Агаев, Гусейнов, Медведев, Мамедов, Кривоцюк, Ришард, Гараев, Мадатов (Абдуллаев, 74), Дадашов (Рамазанов, 59), Шейдаев, Назаров (Дадашов, 86)
  • Венгрия: Гулачи, Орбан, Корхут, Барат, Собослаи (Хольман, 58), Надь, Джуджак (Немет, 86), Кляйнхайслер (Паткаи, 72), Ловренчич, Салаи, Надь
  • Предупреждения: Гусейнов, Назаров, Медведев – Собослаи, Кляйнхайслер, Немет

Отбор Евро-2020. Группа Е

N

 Команды

ИВНПМО
1 ВЕНГРИЯ32015-46
2 ХОРВАТИЯ32015-46
3 СЛОВАКИЯ21012-13
4 УЭЛЬС21012-23
5 АЗЕРБАЙДЖАН20022-50

Как сообщалось ранее, сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, одолев самую слабую команду мира. В отборе на Евро-2020 сборная России со счетом 9:0 обыграла последнюю команду из рейтинга ФИФА – Сан-Марино.

Также мы писали, что Коноплянка пошутил насчет сексуальной ориентации Зинченко. Партнер футболиста "МанСити" оригинально прокомментировал его амурные эмоции в прямом эфире.

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Тег сборная Азербайджана, Евро-2020, сборная Венгрии

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Сегодня|Спорт

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