Дубль Лукаку: обзор матча Бельгия – Шотландия
Бельгийцы еще не теряли очков в отборочном цикле
В матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Бельгии на своем поле обыграла команду Шотландии. Дублем отличился Ромелу Лукаку. Со стопроцентным результатом бельгийцы лидируют в группе, а шотландцы не теряют шансов на второе место.
Бельгия – Шотландия – 3:0
Голы: Лукаку (45+1, 57), Де Брейне (90+2)
Обзор первого тайма матча Бельгия – Шотландия:
Обзор второго тайма матча Бельгия Шотландия:
Другие матчи группы:
Казахстан – Сан-Марино – 4:0
Россия – Кипр – 1:0
Турнирная таблица
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГИЯ
|4
|4
|0
|0
|11-1
|12
|2
|РОССИЯ
|4
|3
|0
|1
|15-3
|9
|3
|КАЗАХСТАН
|4
|2
|0
|2
|7-7
|6
|4
|ШОТЛАНДИЯ
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|5
|КИПР
|4
|1
|0
|3
|6-5
|3
|6
|САН-МАРИНО
|4
|0
|0
|4
|0-20
|0
Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.
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