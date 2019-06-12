Дубль Лукаку: обзор матча Бельгия – Шотландия

Бельгийцы еще не теряли очков в отборочном цикле

Лукаку забил дважды. Фото: AFP

В матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Бельгии на своем поле обыграла команду Шотландии. Дублем отличился Ромелу Лукаку. Со стопроцентным результатом бельгийцы лидируют в группе, а шотландцы не теряют шансов на второе место.

Бельгия – Шотландия – 3:0

Голы: Лукаку (45+1, 57), Де Брейне (90+2)

Обзор первого тайма матча Бельгия – Шотландия:

Обзор второго тайма матча Бельгия Шотландия:

Другие матчи группы:

Казахстан – Сан-Марино – 4:0

Россия – Кипр – 1:0

Турнирная таблица

N Команды И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 4 4 0 0 11-1 12 2 РОССИЯ 4 3 0 1 15-3 9 3 КАЗАХСТАН 4 2 0 2 7-7 6 4 ШОТЛАНДИЯ 4 2 0 2 4-7 6 5 КИПР 4 1 0 3 6-5 3 6 САН-МАРИНО 4 0 0 4 0-20 0

Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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