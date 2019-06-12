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Дубль Лукаку: обзор матча Бельгия – Шотландия

12 июня, 00:31

Бельгийцы еще не теряли очков в отборочном цикле

Лукаку забил дважды
Лукаку забил дважды. Фото: AFP

В матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Бельгии на своем поле обыграла команду Шотландии. Дублем отличился Ромелу Лукаку. Со стопроцентным результатом бельгийцы лидируют в группе, а шотландцы не теряют шансов на второе место.

Бельгия – Шотландия – 3:0
Голы: Лукаку (45+1, 57), Де Брейне (90+2)

Обзор первого тайма матча Бельгия – Шотландия:

Обзор второго тайма матча Бельгия Шотландия:

Другие матчи группы:

Казахстан – Сан-Марино – 4:0

Россия – Кипр – 1:0

Турнирная таблица

N

 Команды

ИВНПМО
1 БЕЛЬГИЯ440011-112
2 РОССИЯ430115-39
3 КАЗАХСТАН42027-76
4 ШОТЛАНДИЯ42024-76
5 КИПР41036-53
6 САН-МАРИНО40040-200

Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег сборная Бельгии, сборная Шотландии, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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