Дубль Мертенса принес "Наполи" победу над "Црвеной Зведой": обзор матча ЛЧ

Итальянский клуб сохранил первое место в группе, но не гарантировал выход в плей-офф

В пятом туре Лиги чемпионов "Наполи" без хлопот переиграл у себя дома "Црвену Звезду" – 3:1 и сохранил лидерство в своей группе. Перед последним туром ситуация такова, что "Наполи" может проиграть с разницей в один мяч (кроме 0:1) "Ливерпулю" и этого команде хватит на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

"Наполи" – "Црвена Звезда" – 3:1

Голы: Гамшик (11), Мертенс (33, 52) – Бен-Набуан (57)

Положение команд в группе:

N Команда И В Н П М О 1 НАПОЛИ НАПОЛИ 5 2 3 0 7-4 9 2 ПСЖ ПСЖ 5 2 2 1 13-8 8 3 ЛИВЕРПУЛЬ ЛИВЕРПУЛЬ 5 2 0 3 8-7 6 4 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 5 1 1 3 4-13 4

11 декабря: "Ливерпуль" – "Наполи", "Црвена Звезда" – "Пари Сен-Жермен".

Обзор матча "Наполи" – "Црвена Звезда":

Во втором матче этой группы "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Ливерпуль" – 2:1. Чтобы не смотреть на результат игры в Ливерпуле. в последнем туре парижанам нужно увезти три очка из Белграда.

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.