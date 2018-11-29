Дубль Мертенса принес "Наполи" победу над "Црвеной Зведой": обзор матча ЛЧ
Итальянский клуб сохранил первое место в группе, но не гарантировал выход в плей-офф
В пятом туре Лиги чемпионов "Наполи" без хлопот переиграл у себя дома "Црвену Звезду" – 3:1 и сохранил лидерство в своей группе. Перед последним туром ситуация такова, что "Наполи" может проиграть с разницей в один мяч (кроме 0:1) "Ливерпулю" и этого команде хватит на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
"Наполи" – "Црвена Звезда" – 3:1
Голы: Гамшик (11), Мертенс (33, 52) – Бен-Набуан (57)
Положение команд в группе:
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|НАПОЛИ
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|2
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|13-8
|8
|3
|ЛИВЕРПУЛЬ
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|4
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|5
|1
|1
|3
|4-13
|4
11 декабря: "Ливерпуль" – "Наполи", "Црвена Звезда" – "Пари Сен-Жермен".
Обзор матча "Наполи" – "Црвена Звезда":
Во втором матче этой группы "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Ливерпуль" – 2:1. Чтобы не смотреть на результат игры в Ливерпуле. в последнем туре парижанам нужно увезти три очка из Белграда.
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
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