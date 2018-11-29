Дубль Мертенса принес "Наполи" победу над "Црвеной Зведой": обзор матча ЛЧ

Сегодня, 11:02

Итальянский клуб сохранил первое место в группе, но не гарантировал выход в плей-офф

Третий гол влетает в ворота сербов. Фото AFP
Третий гол влетает в ворота сербов. Фото AFP

В пятом туре Лиги чемпионов "Наполи" без хлопот переиграл у себя дома "Црвену Звезду" – 3:1 и сохранил лидерство в своей группе. Перед последним туром ситуация такова, что "Наполи" может проиграть с разницей в один мяч (кроме 0:1) "Ливерпулю" и этого команде хватит на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

"Наполи" – "Црвена Звезда" – 3:1
Голы: Гамшик (11), Мертенс (33, 52) – Бен-Набуан (57)

Положение команд в группе:

NКомандаИВНПМО
1   НАПОЛИ 5 2 3 0 7-4 9
2   ПСЖ 5 2 2 1 13-8 8
3   ЛИВЕРПУЛЬ 5 2 0 3 8-7 6
4   ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 5 1 1 3 4-13 4

11 декабря: "Ливерпуль" – "Наполи", "Црвена Звезда" – "Пари Сен-Жермен".

Обзор матча "Наполи" – "Црвена Звезда":

Во втором матче этой группы "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Ливерпуль" – 2:1. Чтобы не смотреть на результат игры в Ливерпуле. в последнем туре парижанам нужно увезти три очка из Белграда.

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
футбол, Лига чемпионов, Пари Сен-Жермен, Наполи

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Сегодня|Спорт

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